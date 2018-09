SV Kirchweyhe - TSV Loccum 3:8. Das sah auch Kirchweyhes Mannschaftsführerin Martina Nöhren so: "Es hätte etwas enger werden können, aber insgesamt geht der Sieg für Loccum in Ordnung." Die Gastgeberinnen liefen von Anfang an einem Rückstand hinterher. Sowohl Anke Haase/Martina Nöhren als auch Kathrin Nagel/Stephanie Streich mussten nach der Doppelrunde ihren Gegnerinnen zum Sieg gratulieren. Zumindest im Fall Haase/Nöhren, die sich mit Petra Müller-Dreeke/Barbara Wüstehoff auseinandersetze, wäre jedoch ein Erfolg drin gewesen. Aber Haase/Nöhren konnten ihre 2:1-Satzführung nicht in einen Sieg ummünzen. Es war ein klassischer Fehlstart, der sich in den Einzeln nicht mehr kompensieren ließ. Zwar feierte Anke Haase einen schönen, weil nicht so oft erlebten 3:2-Sieg über die starke Petra Müller-Dreeke, aber Martina Nöhren unterlag postwendend gegen Barbara Wüstehoff. Kathrin Nagel sorgte mit ihrem Viersatzerfolg über Wüstehoff für das

zwischenzeitliche 2:3. Danach setzten sich die Gäste mit vier Erfolgen in Serie zum 7:2 entscheidend ab. Stephanie Streich ließ mit dem 3:2-Sieg gegen Wüstehoff noch einmal aufhorchen, aber Kathrin Nagel kassierte die finale Niederlage zum 3:8-Endstand.

SV Kirchweyhe - TSV Fuhlen 7:7. Da war mehr drin für die SV Kirchweyhe. Zwei Punkte sollten es aus den Partien gegen Loccum und Fuhlen eigentlich werden. Nach der Niederlage gegen Loccum war die SVK also ein wenig unter Zugzwang geraten. Gegen Fuhlen sah es zwischenzeitlich auch so aus, als sollte den Gastgeberinnen ihr zweiter Saisonerfolg glücken. Nach der Doppelrunde lagen sie nämlich mit 2:0 vorn. Ein optimaler Auftakt, der von Anke Haase und Kathrin Nagel mit zwei Erfolgen über Anna Strehler und Lena Bredemeier zur 4:2-Führung fortgeführt wurde.

Ärgerlich waren zu diesem Zeitpunkt allein die 2:3-Niederlagen von Martina Nöhren und Stephanie Streich. Einer Punkteteilung im oberen Paarkreuz zu Beginn der zweiten Einzelrunde - Haase unterlag Schnur, Nöhren bezwang Strehler - folgten zwei Schlüsselspiele: Kathrin Nagel holte gegen Susanne Grupe zunächst einen 0:2-Rückstand auf, erspielte sich im Entscheidungssatz gar eine 7:4-Führung. Aber die starke Gästeakteurin ließ sich nicht beeindrucken. Nagel unterlag letztlich mit 8:11. Gleich vier Matchbälle ließ Stephanie Streich in Durchgang drei gegen Bredemeier verstreichen.

Es kam, wie es kommen musste: Auch hier ging es in den fünften Durchgang. Es passte irgendwie zum Spiel, dass nach erneuter Verlängerung und dem 14:16 letztlich Streich den Tisch als Verliererin räumen musste. Die Gastgeberinnen hatten zwei dicke Chancen liegen gelassen, es hieß jetzt 5:5. Kathrin Nagel sorgte jedoch durch ihren Erfolg über Anna Schnur für neue Hoffnung. Fast schon typisch: Auch dieses Duell ging bis in die Verlängerung des Entscheidungssatzes.

Eine Steilvorlage für Anke Haase, die sich nun mit Fühlens Nummer drei, Susanne Gruppe, messen musste. Auch hier gab es zum Leidwesen der Kirchweyherinnen vertauschte Rollen. Grupe bezwang Haase zum 6:6 und hatte sich damit an diesem Tag als erfolgreichste Gästespielerin etabliert. Martina Nöhren sicherte dann wenigstens noch das Unentschieden, als sie Lena Bredemeier in Schach hielt. Nach der Niederlage von Stephanie Streich gegen Strahler war das unbefriedigende 7:7 gegen einen der Konkurrenten im Kampf um den Klassenverbleib Fakt.