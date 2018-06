Leicht verfrüht fanden die Kreismeisterschaften 2015 über die langen Schwimmstrecken schon am Ende des alten Jahres statt. Im Sulinger Hallenbad ging es für 50 Aktive aus sieben Vereinen des Kreisschwimmverbands über 400, 800 und 1500 Meter Freistil sowie über 400 Meter Lagen zur Sache. Jule Schriefer vom Weyher SV und Dennis Landwehr vom Grafen-Schwimmteam Hoya-Bruchhausen heimsten sämtliche Titel der offenen Wertung ein.

Noch nicht ganz ein Jahr ist es her, dass Jule Schriefer bei den Kreistitelkämpfen, die im Januar in Syke stattfanden, alle vier Strecken als absolut schnellste Frau hinter sich brachte und als vierfacher Champion die Heimreise antrat. Diesen Triumph hat sie jetzt wiederholt. Zunächst einmal standen die 400 Meter Freistil auf dem Programm, für die insgesamt 26 Starterinnen gemeldet waren. In 5:01,66 Minuten sicherte sich Jule Schriefer hier ihren ersten Titel. Mit einem gewaltigen Vorsprung von mehr als 36 Sekunden schlug die noch 14-Jährige mit einer persönlichen Rekordzeit von 20:01,17 Minuten über die 1500 Meter an. Auch hier war sie absolut unschlagbar – ebenso wie über 400 Meter Lagen (5:47,46) und schließlich über 800 Meter Freistil (10:25,63).

Ständige Zweite der vier Rennen war Selene Ruppelt vom Grafen-Schwimmteam, die mit jedem Anschlag Erste des Jahrgangs 2001 und zugleich neue Kreisvizemeisterin wurde. Sie war damit die erfolgreichste Schwimmerin ihres Teams.

Ein Garant für tolle Leistungen war einmal mehr ihr Vereinskollege Dennis Landwehr. Für die Grafen schlug er über 400 Meter Freistil als absolut schnellster aller Männer nach 4:29,78 Minuten und mit einem Vorsprung von fast 24 Sekunden vor Hakon Straßheim vom Weyher SV an. Dieser Leistungsexplosion fügte er noch die Siege über 1500 Meter Freistil und 400 Meter Lagen hinzu. Am meisten freute sich Trainerin Ute Sprecher-Odigie jedoch über den Erfolg ihres Schützlings auf der 800-Meter-Freistil-Strecke. „Dennis absolvierte ein gutes, gleichmäßiges Rennen mit sauberen Wenden und einem tollen Endspurt. Für mich war das ein ganz besonderes Weihnachtsgeschenk“, sagte sie, nachdem der 15-Jährige den Titel in 9:20,00 Minuten gewonnen hatte.

Dreifacher Kreis-Vizemeister wurde derweil Vereins- und Alterskollege Jan-Niclas George. Zusammen mit ihm auf dem zweiten, Dennis Landwehr auf dem ersten und Carl Bittendorf auf dem dritten Platz standen bei der offenen Siegerehrung über 800 Meter Freistil gleich drei Grafen-Schwimmer auf dem Podest.