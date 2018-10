Die Twistringer erhielten ihren Warnschuss bereits in der ersten Runde, als sie sich nur mit Mühe gegen den TSV Barrien behaupteten. Ansonsten verlief das Turnier aber wunschgemäß. Der Semifinalgegner kommt aus dem jüngsten Verein des Kreisverbandes: dem TV Stuhr. Klaus Krabbe und Co. werden die Partie mit Sicherheit gewohnt ehrgeizig angehen. Spannung ist garantiert, denn die Stuhrer werden in eigener Halle bei jedem Satz mit einer 2:0-Führung aufschlagen.

"Die Martfelder sind immer noch eine Nummer zu gut für uns. Besonders Rüdiger Maatz war richtig gut drauf", verabschiedete sich Andreas Lehmkuhl mit dem TSV Bassum aus diesem Wettbewerb (2:5). Das Trio Maatz/Ameis/Bormann ist seit Jahren eine Bank, auch aktuell hat es sich von großen Namen nicht schrecken lassen. So wurde beispielsweise Bezirksligist SV Kirchweyhe aus dem Weg geräumt.

Im Halbfinale gegen den TSV Schwaförden gelten die drei ehemaligen Bezirksoberligaakteure als heiße Favoriten. "Gegen Martfeld haben wir keine großen Erwartungen. Wenn sie in Bestbesetzung spielen, müssen wir schon mit ein paar Einzelsiegen glücklich sein, da sie insgesamt wohl noch stärker sind als Barenburg zuletzt", urteilt Oliver Reinel aus dem Kader des Kreisliga-Vizemeisters.