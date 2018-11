Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Dreye reicht eine starke Halbzeit

Toe

Dreye. Eine schwache zweite Halbzeit hätte den SV Dreye beinahe noch um die sicher geglaubten drei Punkte in der Fußball-Kreisliga Diepholz gebracht, doch am Ende reichte der Drei-Tore-Vorsprung zur Pause beim 4:3 (4:1) über den SV Lessen gerade noch aus. "In der ersten Halbzeit haben wir super kombiniert und waren immer in Bewegung. Der Zwischenstand ging auch in der Höhe völlig in Ordnung", lobte Trainer Denny Jürgenlohmann den Auftritt seiner Truppe.