Auch wenn der BSV aktuell ohne Verstärkungen aus der Ersten antrat, herrschte keine Waffengleichheit. Seckenhausen musste etliche Akteure ersetzten und hatte fünf Akteure aus der zweiten Mannschaft in der Startelf. Insgesamt habe sein Team über 90 Minuten zu wenig gemacht, meinte Budelmann. Vermutlich wäre mehr möglich gewesen, zumal Rehden zuvor mit nur sieben Punkten aus fünf Spielen eine für ein Spitzenteam schwache Heimbilanz gehabt hatte. Doch auch Seckenhausens jüngste Ausbeute mit nur zwei Punkten aus fünf Spielen war eher schwach.

Ärgerlich und entscheidend waren letztlich zwei Szenen, die sich zu Beginn und ganz am Ende der zweiten Hälfte ereigneten. Die TSG war noch gar nicht wieder richtig auf dem Feld, da markierte Steffen Winkler das Tor des Tages (46.). In der letzten Minute hatte Hergen Corßen-Katenkamp noch eine Großchance, scheiterte aber an BSV-Keeper Tim Becker. Das Remis wäre etwas schmeichelhaft gewesen, denn Rehden hatte die erste Hälfte dominiert, während die Seckenhauser nur verteidigten. Die einzige Möglichkeit hatte auch dort Corßen-Katenkamp, der einen zu kurzen Rückpass erlief, aber ebenfalls an Becker scheiterte (11.).

Dennoch lobte Budelmann die Aushilfe aus der Zweiten für seinen Einsatz. "Er hatte es da vorne ganz schwer, weil zu wenige Bälle kamen", erläuterte er. Seckenhausens Torwart Jens Klusmeyer musste derweil auf der Gegenseite drei Mal retten (5., 25., 83.). "Immerhin sind uns in der zweiten Hälfte einige Kombinationen gelungen", meinte Torben Budelmann.

TSG Seckenhausen: Klusmeyer – Wagner, Haut, Budelmann, Hoffmann, Thiemann, Dörgeloh, Michel, Öhlerking, Steinbeck (80. Buchs), Corßen-Katenkamp.