„Emotionen, Unwetter, Elfer in der Nachspielzeit – was willst du mehr?“

Tatsächlich merkte man den Gastgebern schnell an, dass sie den Tabellenführer stürzen wollten. Der TSV entfachte in der ersten halben Stunde enormen Druck und wurde dafür auch belohnt. Zehn Minuten waren um, da schlugen die Gastgeber einen Eckball scharf an die Strafraumgrenze, Jan Gähle stürzte sich mit aller Wucht in den Kopfball und versenkte die Kugel unhaltbar im langen Eck. Heiligenfelde suchte noch Zugriff auf das Spiel, da rollten schon die nächsten Angriffe. Christian Moritz setzte sich auf der Außenbahn durch, schlug eine Flanke in den Rücken der Abwehr, wo Felix Gläser heranrauschte und das Leder flach in die Maschen hämmerte (22.).

Erst nach einer halben Stunde fanden sich die Gäste besser zurecht, setzten mit Kontern erste Nadelstiche in die Richtung des Mühlenfelder Gehäuses. Nils Kummer schickte Tobias Marquardt auf die Reise, der Joshua Brandhoff in zentraler Position fand. Der Torjäger zog aus 20 Metern ab, Lukas Goro grätschte den Ball ins eigene Tor (32.). Heiligenfelde kam selbstbewusst aus der Kabine und drängte sofort auf den Ausgleich. Der ließ nur vier Minuten auf sich warten: Björn Isensee setzte Nils Kummer in Szene, der spielte den Ball in die Gasse auf Philipp Albrecht (49.) - 2:2. Die Gäste legten nach, waren durch einen Pfostenschuss von Tobias Marquardt der Führung nah. Direkt im Anschluss unterbrach der Schiedsrichter die Begegnung wegen heftigen Unwetters für 25 Minuten, pfiff aber auf dem sumpfartigen Geläuf wieder an. Tobias Dickmann nutzte die nassen Verhältnisse, trat einen Freistoß aus rund 30 Metern mit viel Effet Richtung Tor, sodass die Rutschbahn des Balles für TSV-Keeper Kristof Triebisch unberechenbar wurde – das 3:2 (60.).

In den finalen Minuten überschlugen sich die Ereignisse. Zunächst flog Daniel Richter wegen wiederholten Foulspiels mit der Ampelkarte vom Platz (84.). In der Nachspielzeit verursachte Martin Roughley einen Foulelfmeter, den Patrick Mesenbring (90. + 1) schließlich zum viel umjubelten Ausgleich vollstreckte.