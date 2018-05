Magnus im zweiten Abschnitt die Puste aus. Nach der 28:36 (18:18)-Pleite beim Klub aus dem Bremer Norden sind die Vilser im tristen Mittelfeld der Tabelle angekommen.

Auch acht Treffer von Sebastian Slembeck änderten an der Pleite nichts. Der Mittelmann war nach seinem Nasenbeinbruch erstmals wieder im Aufgebot der Gäste aufgetaucht. Wie HSG-Betreuer Tobias Kemker erklärte, habe man mit dem dezimierten Kader in der zweiten Halbzeit schlichtweg den Anschluss verloren. Auch Bastian Bormann und Michael Mischok hätten im Tor nicht ihren besten Tag erwischt.

Zunächst waren die Gäste aber verheißungsvoll in die Partie gestartet. Die 2:0-Führung sollte sich allerdings als Strohfeuer erweisen. Denn die HSG Lesum/St. Magnus um ihre Haupttorschützen Timo Wendland (12 Treffer) und Steven Hinrichs (10) konterte den furiosen Start der Gäste mit einem 6:0-Lauf und behauptete die Vier-Tore-Führung danach bis zum 15:11. Vor der Halbzeit folgte die stärkste Phase der Kreis-Diepholzer, sie schafften sogar den Ausgleich. Nach dem Wechsel baute die Heimmannschaft ihre Führung jedoch über 24:20 zwischenzeitlich bis auf zehn Tore aus – 34:24.

Für die HSG Bruchhausen-Vilsen/Asendorf folgt am kommenden Wochenende ein weiteres schweres Auswärtsspiel: Es geht zur HSG Stedingen. Das Team aus der Wesermarsch macht sich nach sechs Siegen in Folge noch berechtigte Hoffnungen auf eine sofortige Rückkehr in die Landesliga. Im Lager der Vilser hat man das Thema Aufstieg dagegen ad acta gelegt. Man wolle die Serie nur noch vernünftig zu Ende spielen, erklärte Tobias Kemker.