Solche Vorfälle seien zum Glück die Ausnahme, erklärte Rennleiter Hergen Mehrtens. Etwa ein dutzend Unfälle pro Saison gäbe es, dabei käme es zu ein oder zwei Knochenbrüchen. Das sei auch auf die Sicherheitsvorkehrungen zurückzuführen, die eingehalten werden müssten und über die ein vom ADAC entsandter Kommissar wache, so Mehrtens.

Diese Funktion übernahm diesmal Gerd Hilbrands aus dem schleswig-holsteinischen Negernbötel. „Ich sorge für die Verbindung zwischen den Regularien und der Veranstaltung“, erklärte der langjährige Motocross-Experte. Zwar werde jede Rennstrecke alle fünf Jahre grundsätzlich abgenommen. Doch vor jedem Start müsse die Strecke ebenso begutachtet werden wie die Motorräder. Für die Kleidung mit Helm und Schützern sei jeder Fahrer selbst verantwortlich, doch in einem Vortraining am Morgen des Rennens müssten die Fahrer zeigen, dass sie den Kurs beherrschen. „Das ist aber kein Problem, alle Fahrer sind lange dabei und gut in Form.“ Podeste für die Streckenposten müssten beispielsweise mit Strohballen abgesichert sein und die Sicherheitszonen eingehalten werden. Ein besonderes Augenmerk gelte den Sprunghügeln. Der Absprungwinkel und die Landekante sollten so beschaffen sein, dass niemand stürzt. „Doppelsprünge“, verriet Hilbrands, „sind in Deutschland verboten. Die Gefahr, dass man beim ersten Sprung unglücklich und gefährlich auf den zweiten Hügel aufkommt, ist zu einfach groß“, weiß Mehrtens.