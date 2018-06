"Das war eine geschlossene Mannschaftsleistung. Ich bin wirklich sehr zufrieden", betonte Trainerin Cordula Seefeld. Im Angriff agierten die Twistringerinnen sehr geduldig und brachten ihre Spielzüge gut durch. "Die Kombinationen passten", freute sich die Übungsleiterin. Auf der anderen Seite zeigten sie sich in der Abwehr sehr konzentriert und arbeiteten gut zusammen. So gingen sie mit 4:1 in Führung und bauten diese auf 15:10 aus. Zur Pause hieß es 17:13.

Nach dem Wiederanpfiff knüpften die Gastgeberinnen an die starke Vorstellung an. Zwar kamen die Achimerinnen kurzzeitig auf 18:16 heran, doch über 20:16 und 23:18 eilte Twistringen entscheidend auf 30:20 davon. Schon in dieser Zeit probierte Seefeld viel aus, ließ beispielsweise mit zwei Kreisläuferinnen agieren. Oder aber Leistungsträgerin Maria Lehmkuhl durfte sich eine Auszeit gönnen – für sie kam Manon Bellersen in die Partie. "Manon hat den Respekt vor der Liga mit dieser Partie endgültig abgelegt, ihr Tempospiel gemacht und außerdem zwei Tore erzielt. Das freut mich sehr für sie", betonte die SCT-Trainerin.

Einen Wermutstropfen gab es jedoch auch: Sina Kuncke, die einen guten Lauf hatte und sieben Feldtore erzielte, knickte um und verletzte sich am Sprunggelenk. "Ich hoffe, dass es nichts Ernstes ist und ich sie nächste Woche einsetzen kann", bangte Seefeld. Mit dem überzeugenden Sieg hat ihre Mannschaft die Abstiegszone erst einmal hinter sich gelassen und den Sprung auf den siebten Platz geschafft.

SC Twistringen: Gottwald, Brunkhorst – Lehmkuhl (8/2), Kuncke (7), Ebken, Kunze (3), Beckmann, Gerding, Bellersen (2), Hedtke (5/1), Bornhorn (3), S. Brinkmann (1), Wiese, M. Brinkmann (1).