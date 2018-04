Denn niemand rechnete damit, dass der bislang noch ungeschlagene Tabellenführer der Handball-Oberliga der Frauen ausgerechnet beim Aufsteiger aus Twistringen ins Straucheln geraten sollte. Die 13:28 (5:14)-Heimpleite störte ihn daher auch kaum, mit dem Zustandekommen der Niederlage haderte Reinberg dagegen. „Hätte der VfL nicht so viel verworfen, dann wäre das Resultat vermutlich noch höher ausgefallen. Im Angriff haben wir nicht vernünftig gespielt, dadurch hatte es unser Gegner ziemlich einfach“, sagte Thomas Reinberg nach dem Abpfiff.

Ein Blick auf den ersten Treffer des VfL Stade reicht aus, um das zu bestätigen: Die HSG schenkte den Ball im Aufbau leichtfertig her, mit nur einem Pass überbrückten die Gäste das Spielfeld. Allein die ersten drei Tore fielen nach diesem Muster. Nach einer Auszeit wirkten die HSG-Spielerinnen zwar etwas wacher und konzentrierter, doch der Schein trügte. Auf zwei Phoenix-Treffer zum zwischenzeitlichen 2:3 folgte ein 1:7-Lauf der Staderinnen. Ein Gros der VfL-Tore – wie sollte es anders sein – fiel erneut nach vermeidbaren Ballverlusten der Gastgeberinnen im Aufbau. Davon profitierte in der ersten Halbzeit vor allem Leonie Klinkmann. Die Außenspielerinnen erwies sich als schlichtweg zu schnell für die HSG-Verteidigung. Während sich die Gastgeberinnen immer wieder mit missglückten Aktionen zu beschäftigen schienen , befand sich Klinkmann bereits wieder vor dem Phoenix-Gehäuse und kam erneut völlig unbedrängt zum Abschluss.

„Das hat es den Staderinnen natürlich leicht gemacht. Denn die Positionsangriffe haben wir eigentlich gut verteidigt, aber den Ball haben wir immer wieder hergeschenkt. Ich glaube, dass 15 Tore aus einem Tempogegenstoß resultierten“, vermutete Thomas Reinberg. Nachdem die Partie nach der ersten Halbzeit mehr oder weniger entschieden war, schraubte der VfL Stade das Tempo in der zweiten Hälfte merklich herunter.

Nichtsdestotrotz kam er erneut zu schnellen Treffern: Das 15:5 war dabei eine Blaupause des ersten Tores der Partie. Erneut verloren die HSG-Spielerinnen den Ball und schalteten zu langsam um. In der Folge bauten die Gäste ihre Führung aus, reduzierten zehn Minuten vor dem Ende nochmals das Tempo und verwalteten die Partie nur noch. Davon profitierte die HSG, sie verbuchte den einen oder anderen Treffer auf ihrem Konto, spielerisch glänzen konnte sie aber nicht. Stattdessen wurde in der Schlussminute abermals deutlich, was in dieser Partie den Unterschied ausmachte: Nach einer Balleroberung dauerte es viel zu lange, bis das Spielgerät in Richtung der nach vorne gesprinteteN Nadine Berger flog. In der Zwischenzeit hatte sich Stade längst wieder sortiert und fing den Ball noch ab.

Zweifelsohne war das Zustandekommen der Niederlage bitter, doch außer Frage steht auch, dass der VfL keinesfalls der Maßstab der HSG Phoenix ist. Für das Team um Thomas Reinberg wird es am kommenden Wochenende darum gehen, beim FC Schüttorf die ersten Punkte des Jahres einzufahren. Schließlich gehört der FC zu den direkten Konkurrenten im Kampf um den Klassenerhalt.

Was Hoffnung macht, dass es nach vier Niederlagen in Folge mit dem ersehnten Sieg klappt? Phoenix-Coach Thomas Reinberg blickt auf die Hinrunde zurück: „Bis zum Jahreswechsel haben wir echt gut gespielt, leider haben wir es nicht geschafft, diesen Schwung mitzunehmen. Das liegt auch daran, dass einige Akteurinnen nicht ganz fit sind, Nadine Berger zum Beispiel. Es wird wichtig sein, die Stärken wiederzuentdecken, die uns in der Vergangenheit ausgezeichnet haben.“ Obwohl das im Spiel gegen Stade nicht funktionierte und es nicht viele Gründe für ein Lob gab, hob der Coach die Leistung zweier Nachwuchsspielerinnen hervor: Lina Horstmann und Amelie-Sophie Hoffmann hätten einen äußerst positiven Eindruck hinterlassen.