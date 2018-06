Mörsen. "Nein, wir hatten überhaupt keine Aufstiegsambitionen", zeigt sich Andreas Schultalbers beim Rückblick auf die Saison des SV Mörsen-Scharrendorf in der Kreisliga Diepholz fast ein bisschen ungeduldig. "Wer auch immer dieses Gerücht in die Welt gesetzt hat, von uns kam‘s nicht. Wir wussten genau, dass wir uns in der Hinrunde schwertun würden."

Tatsächlich waren die Bedingungen zunächst alles andere als ideal: Der neue Trainer fand kaum Gelegenheiten, mit dem überschaubaren Kader vorbereitende Turniere oder wenigstens Testspiele zu bestreiten. Mit André Lausch, Benjamin Bartels oder Timo Rathkamp hatte man wertvolle Leistungsträger zum Lokalrivalen SC Twistringen ziehen lassen müssen; umgekehrt war das eigene Team durch Kim-Leong Chung oder Bartosz Drozdowski eher punktuell verstärkt worden.

"Die total saumäßige Vorbereitung", wie Schultalbers sie nennt, gipfelte schließlich in einer Verletztenliste, die allein schon hinreichendes Erklärungspotenzial für einen Fehlstart in sich trug. Varushan Chudawerdjan mit Rückenproblemen, Wladislaw Martirosov mit angebrochenem Fuß, Fabian Meyer mit Knieverletzung oder auch Torjäger Serdar Uludasdemir – sie alle standen in der Hinserie wochenlang nicht zur Verfügung. Folgerichtig verliefen die ersten Spiele eher erfolglos.

Zu einer eklatanten Auswärtsschwäche gesellten sich allerlei unglückliche Punktverluste wie bei der Partie gegen den TuS Sudweyhe: Lange Zeit hatte Mörsen mit 3:1 in Führung gelegen, kassierte dennoch in der letzten Minute den Ausgleich, wobei der Ball vor der entscheidenden Szene die Auslinie bereits überschritten hatte und der Gegentreffer nicht hätte zählen dürfen – so die Meinung der SVMS-Verantwortlichen.

Freilich lag es in der Regel an der eigenen Defensivschwäche, dass sicher geglaubte Punkte auf den finalen Metern liegen gelassen wurden. Dementsprechend stellte der Trainer zunehmend das Abwehrverhalten in den Trainingsmittelpunkt, nahm auch taktisch einige Veränderungen vor. Im Mittelfeld setzte Schultalbers nur noch auf einen Sechser, ließ vorne nicht mehr ganz so früh stören, um dadurch mit einem breiteren Mittelfeld die Räume eng zu machen.

Das zahlte sich aus, von Mal zu Mal stand der SV Mörsen-Scharrendorf kompakter, spielte disziplinierter und fuhr zum Ende der Hinrunde – inzwischen war mit Enis Stubbla noch ein spielstarker Neuzugang dabei – langsam auch die gewünschten Ergebnisse ein.

In der Winterpause holten Trainer und Mannschaft die verpatzte Saisonvorbereitung nach, trainierten durchgängig in der Soccerhalle und spielten diverse Vorbereitungsturniere. Der endgültige Stimmungsumschwung erfolgte schließlich im ersten Rückrundenspiel gegen den Tabellenführer und späteren souveränen Aufsteiger TuS Wagenfeld. Mit 2:0 behielt Mörsen die Oberhand und gab damit mehr als nur einen Fingerzeig auf den weiteren Saisonverlauf.

Was folgte, war eine begeisternde Rückserie, in der kein Team mehr Punkte sammelte und die mit dem vierten Tabellenplatz einen würdigen Abschluss fand. "Wir sind mit dieser Saison hochzufrieden", bilanziert Andreas Schultalbers und gibt schon mal einen kleinen Ausblick auf die kommende Spielzeit: "Das Gerüst steht, der Kader bleibt weitgehend zusammen. Mit Dirk Landwehr und Christian Horstmann haben wir Jungs aus der eigenen Zweiten erfolgreich hochziehen können – das geht alles in die richtige Richtung."

"Es geht in die richtige Richtung"

Positive Entwicklung beim SV Mörsen

Heim: SV Mörsen-Scharrendorf - TSV Neubruchhausen 3:1, SV Mörsen - TuS St. Hülfe-Heede 4:2, SV Mörsen - SV Lessen 3:3, SV Mörsen - FC Sulingen II 5:0, SV Mörsen - FC AS Hachetal 2:0, SV Mörsen - TuS Sudweyhe 3:3, SV Mörsen - TuS Syke 1:1, SV Mörsen - TV Neuenkirchen 1:2, SV Mörsen - SC Twistringen 0:0, SV Mörsen - TuS Wagenfeld 2:0, SV Mörsen - TSV Schwarme 3:0, SV Mörsen - SV Heiligenfelde 2:2, SV Mörsen - SV Bruchhausen-Vilsen 5:1, SV Mörsen - TuS Kirchdorf 6:1, SV Mörsen - TSV Weyhe-Lahausen 6:1 – Bilanz: neun Siege, fünf Unentschieden, eine Niederlage, 46:17 Tore, 32 Punkte.

Auswärts: SC Twistringen - SV Mörsen 3:0, TuS Wagenfeld - SV Mörsen 6:2, TSV Schwarme - SV Mörsen 2:2, SV Heiligenfelde - SV Mörsen 1:1, SV Br.-Vilsen - SV Mörsen 3:0, TuS Kirchdorf - SV Mörsen 2:0, TSV Weyhe-Lahausen - SV Mörsen 2:2, TSV Neubruchhausen - SV Mörsen 1:2, TuS St. Hülfe-Heede - SV Mörsen 0:1, SV Lessen - SV Mörsen 1:0, FC Sulingen II - SV Mörsen 2:3, FC AS Hachetal - SV Mörsen 1:2, TuS Sudweyhe - SV Mörsen 2:4, TuS Syke - SV Mörsen 2:4, TV Neuenkirchen - SV Mörsen 1:0 – Bilanz: sechs Siege, drei Unentschieden, sechs Niederlagen, 23:29 Tore, 21 Punkte.

Insgesamt: 15 Siege, acht Unentschieden, sieben Niederlagen, 69:46 Tore, 53 Punkte, Tabellenplatz vier.(see)