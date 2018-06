Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Etwas Zählbares soll her

Fußball-Bezirksliga Hannover: Beim TSV Bassum läuft es momentan alles andere als rund. Nach dem Pokalaus in Stuhr setzte es am ersten Spieltag der neuen Saison ein 1:2 beim Aufsteiger Landesberger SV. Ein gelungener Start sieht anders aus. Nun erwarten die Lindenstädter den SV BE Steimbke, der zwar nicht zu den Schwergewichten der Liga zählt, aber anders als die Bassumer einen äußerst beeindruckenden Auftakt hinlegte. Mit 5:2 schickte das Team von Volker Datan den gestandenen Bezirksligisten VfL Münchehagen auf die Heimreise. Entsprechend schwierig stuft TSV-Coach Stephan Stindt die Aufgabe ein. "Steimbke ist im Gegensatz zu uns gut drauf", weiß er um die Form des Gegners und erwartet "ein enges Duell mit einem Favoriten, der nicht aus Bassum kommt". Nichtsdestotrotz käme ein Erfolgserlebnis für Stindt und seine Mannen allmählich gelegen. "Es ist natürlich wichtig, dass wir nicht gleich unten reinrutschen", hofft der Übungsleiter auf die ersten Zähler. "Das Ziel 43 Punkte ist noch weit weg. Wir wollen und müssen wenigstens einen holen." Verzichten muss Stindt bei dieser Mission auf die verletzten Jannik Hahnel und Walid Sabehaioun sowie den im Urlaub weilenden Chris Plate. (see)