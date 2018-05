Auf dem Weg zur EM: Christian Dieckhöfer (Nummer 13) ist bei der Ü45-Nationalmannschaft in Litauen dabei. (Tobias Dohr)

Brinkum. Eines steht schon jetzt fest: Die Nationalhymne, sie wird mitgesungen. "Und nicht bloß mitgebrummt, wie bei unserer Fußball-Nationalmannschaft", sagt Jens Bartnick mit einem Grinsen im Gesicht. Das haben er und Christian Dieckhöfer fest vereinbart. Alles andere wird für die beiden Basketballer allerdings eine Reise ins Ungewisse.

Bartnick und Dieckhöfer sind berufen. Zum ersten Mal überhaupt stehen sie im Aufgebot eines deutschen Auswahlteams. Es ist zwar "nur" die Ü45-Nationalmannschaft, doch das tut der Vorfreude keinen Abbruch. "Es ist eine riesige Ehre, sein Land zu vertreten", sagt Bartnick. Am Sonnabend starten die Europameisterschaften im litauischen Kaunas. Bis zum Sonntag, 5. August, werden in den Altersklassen 30 bis 75 die Europameister ermittelt. Eine riesige Veranstaltung sei das, hat sich Bartnick sagen lassen. Der 45-Jährige spielt genau wie Dieckhöfer (47) noch immer im Oberligateam von Bremen 1860. Genau das war im Vorfeld der Europameisterschaft wohl der entscheidende Faktor für die Nominierung, die gleichwohl überraschend kam.

"Man fragt sich natürlich, wieso da zwei Bremer berufen werden, wenn es doch so viele von den altehrwürdigen Basketballstars gibt, die wir als Jugendliche noch so bewundert haben", sagt Bartnick. Genau diese Frage habe man natürlich auch Bundestrainer Frank Retzlaff, dem ehemaligen DDR-Nationalspieler, gestellt.

Die Antwort war ebenso einleuchtend wie unspektakulär: Erstens seien viele der ehemaligen Bundesligaprofis schlichtweg körperlich nicht mehr in der Lage, an so einem Turnier teilzunehmen. Zweitens muss man mitten in den Sommerferien erst einmal bereit sein, zehn Tage Urlaub dafür zu investieren, und drittens werden die Kosten nur zu einem Bruchteil erstattet. Sogar das Nationaltrikot haben Bartnick und Dieckhöfer aus eigener Tasche bezahlen müssen – was aber auch noch einen anderen Grund hat: "Weil wir das Ding natürlich behalten wollen", so Bartnick.

Keine Frage: Die EM ist ein, wenn nicht das Highlight in der Laufbahn der beiden Bremer. Jens Bartnick lernte das Basketballspiel einst beim Brinkumer BV. 23 Jahre spielte er dort, ehe es ihn für drei Jahre zur BTS Neustadt verschlug, wo er sich in der Regionalliga versuchte. Seit 2001 spielt er in der Mannschaft, die zunächst beim FC Oberneuland, später dann bei Bremen 1860 in der Oberliga auf Punktejagd ging. Dieckhöfer, der gebürtig aus Aplerbeck in der Nähe von Dortmund kommt, schaffte es in seinem Heimatverein sogar bis in die 2. Bundesliga. Während des Studiums in München lief der Center dann sogar zwei Jahre für den ruhmreichen FC Bayern München – ebenfalls in Liga zwei – auf. Mitte der 1990er Jahre verschlug es Dieckhöfer beruflich nach Bremen – und so landete auch er zunächst in Brinkum, von wo aus es ihn schließlich zu 1860 verschlug. Dort spielen sie trotz ihres Alters noch immer in der Oberliga, messen sich mit 20-jährigen Jungspunden.

Genau das gefiel Ralph Odgen, als er Bartnick und Dieckhöfer im vergangenen November beim 1860-Gastspiel in Oldenburg spielen sah. Der für den deutschen Basketballbund tätige Koordinator knüpfte die Kontakte zu Ü45-Bundestrainer Frank Retzlaff, "und ein paar Wochen später war die Mail da, dass wir dabei sind", erinnert sich Bartnick.

Nun besitzen die beiden zwei Meter großen Center sogar gute Chancen, in Kaunas zur Stammformation zu gehören. In einem Trainingslager in Magdeburg lernte sich der Großteil der Mannschaft kennen, das erste Pflichtspiel steigt dennoch erst am Sonnabend, wenn ausgerechnet Mitfavorit und Gastgeber Litauen auf die deutsche Mannschaft wartet. Es dürfte gleich eine richtige Standortbestimmung werden. Es folgen die Partien gegen Russland (29. Juli) und Italien (31. Juli). "Erst einmal eine Runde weiterkommen. Und alles andere ist dann Bonus", umreißt Jens Bartnick die Ziele.

Für ihn und Christian Dieckhöfer ist ja ohnehin die ganze Reise im Prinzip ein Bonus. Ein Geschenk, dass die beiden Ex-Brinkumer voll und ganz auskosten wollen. Deshalb kommen auch die Familien mit. Eine Urlaubsreise soll es aber keinesfalls werden. Mit dem Oberligateam von 1860 haben Bartnick und Dieckhöfer durchtrainiert, sich nur in den vergangenen beiden Wochen ein wenig zurückgehalten. Bartnick: "Es warten ja unter Umständen viele Spiele auf uns. Da muss man einen Mittvierziger-Körper auch drauf vorbereiten."

Alle Informationen zur Ü45-Europameisterschaft gibt es im Internet unter der Adresse www.maxibasketballkaunas2012.lt.

