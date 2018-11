Kreisligist in der NFV-Zwischenbilanz erneut in der Spitzengruppe / Dreye fast am Ende der Wertung

Fair geht beim SV Heiligenfelde weiter vor

Malte Bürger

Landkreis Diepholz. Die Dauerbrenner in Sachen Fairness gehen weiter mit gutem Beispiel voran. Fußball-Kreisligist SV Heiligenfelde gehört in ganz Niedersachsen erneut zu den am saubersten auftretenden Teams. Der Gesamtsieger des Jahres 2011 reiht sich in der aktuellen Zwischenbilanz auf Position sechs ein, an der Spitze thront der SV Ahlerstedt/Ottendorf II aus der Kreisliga Stade. Anders der SV Dreye: Die Mannschaft von Trainer Denny Jürgenlohmann ist mit Platz 976 der schwächste Vertreter unseres Verbreitungsgebietes, im Kreis Diepholz schneiden lediglich der SV Dickel und TV Neuenkirchen schlechter ab. Noch schlimmer sieht es beim VfL Westercelle (Bezirksliga Lüneburg) aus, der den 1049. und damit letzten Platz belegt.