So fehlen Jana Klopsch (beruflich verhindert), Jana Helms (Fußballspiel) und Torfrau Kristina Strauß (privat verhindert). Außerdem sind Stefanie Gerding und Lale Kuhangel, die zu dieser Spielzeit aus der zweiten Mannschaft aufgerückt sind, noch nicht spielberechtigt. Neben Aushilfskraft Katja Fischer sind erstmals auch Neuzugang Mareike Witt und die bis zuletzt langzeitverletzte Mirja Brinkmann mit von der Partie. Zusammen wollen sie den zweiten Saisonsieg einfahren. Allerdings warnt Trainer Thomas Reinberg vor dem Gegner: „Wir dürfen uns im Angriff nicht viele Fehler erlauben, denn diese bestrafen die Horneburgerinnen mit ihrem schnellen Tempospiel. Zudem müssen wir in der Abwehr stabil stehen.“ Genau wie Phoenix landeten auch die Horneburgerinnen am ersten Spieltag einen Kantersieg mit 19 Toren Differenz.

(cle)

Anpfiff: Heute um 16.30 Uhr in Horneburg