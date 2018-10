Jens Bartnick (links) und Christian Dieckhöfer sammelten in Novi Sad viele Punkte für die Nationalmannschaft – am Ende reichte das aber nicht. (frei)

Novi Sad. „Wir sind ja nicht dahin gefahren, um eine Woche Spaß mit ein paar Kumpels zu haben“, sagte Jens Bartnick. Umso mehr ärgerte den Basketballer aus Weyhe die magere Ausbeute, die er und Christian Dieckhöfer (Bartnicks Vereinskollege von Bremen 1860) bei der Basketball-Europameisterschaft der Altersklassen im serbischen Novi Sad mit dem Nationalteam nach Hause brachten. Vier Spiele, vier Niederlagen. Anstatt des erhofften Minimalziels, dem Erreichen des Viertelfinales, blieb für den EM-Sechsten von 2014 lediglich der letzte Platz in der Jahrgangsstaffel +50 (Altersklasse von 50 bis 55 Jahre).

„Wir haben unsere Mannschaft im Vorfeld offensichtlich überschätzt“, stellte Bartnick etwas zerknirscht fest. An Bartnick und Dieckhöfer lag es aber wahrlich nicht, dass das deutsche Team so unter seinen Möglichkeiten blieb. Die zwei 50-jährigen Centerspieler waren nämlich die Hauptpunktesammler des Teams von Bundestrainer Frank Retzlaff, das zum Vorrundenauftakt beim 34:48 (20:34) gegen Gruppenfavorit Italien nicht nur chancenlos, sondern auch körperlich klar unterlegen war. Mit elf Punkten war Bartnick erfolgreichster deutscher Punktesammler. Bei der 47:50 (22:27)-Pleite gegen Slowenien wäre jedoch viel mehr möglich gewesen. Während sich Dieckhöfer (13) und Bartnick (7) in schweren Duellen gegen die großen slowenischen Center immer wieder durchsetzten, fiel von außen erneut nicht viel in den Korb.

Als im letzten Gruppenspiel gegen Österreich Dieckhöfer wegen starker Rückenschmerzen pausieren musste, waren 15 Bartnick-Punkte zu wenig, um nach einer 25:24-Halbzeitführung die 42:55-Niederlage abzuwenden. Im abschließenden Platzierungsspiel hätten die Deutschen zumindest noch einmal Revanche in der Neuauflage gegen Österreich nehmen können, doch auch dieses Duell ging verloren. Top-Scorer Bartnick steuerte mit 22 Punkten mehr als die Hälfte der deutschen Punkte bei und avancierte damit endgültig zum erfolgreichsten Punktesammler im Nationaltrikot. Das Fazit der EM fiel aber dennoch ein bisschen ernüchtert aus.

„Für uns als Mannschaft war es wirklich eine enttäuschende EM, bei der wir teilweise wesentlich schlechter als unsere Gegner waren“, fasste Bartnick die Leistung des Nationalteams zusammen. Wobei dieser Dämpfer der Motivation der Freunde Bartnick/Dieckhöfer für künftige Aufgaben im Nationaltrikot keinen Abbruch tat. Im kommenden Jahr wollen sie mit dem Bundesadler auf der Brust bei der Weltmeisterschaft in Italien wieder angreifen und gehören dabei – ebenso wie noch zwei, drei weitere Spieler – zu den gesetzten Akteuren im deutschen Team. Um selbst gut in Schuss zu bleiben, werden Dieckhöfer/Bartnick auch in der kommenden Saison regelmäßig für Bremen 1860 in der Bezirksoberliga und teilweise sogar auch noch in der Oberliga-Mannschaft auflaufen. „In unserem Alter muss man am Ball bleiben, um fit zu bleiben“, scherzte der Mann aus Weyhe.