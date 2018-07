TSV Limmer - TuS Sudweyhe 1:2 (1:1). Der Start verlief für die Sudweyher denkbar schlecht. Denn bereits nach zwei Minuten verursachte Keeper Tiam Finke einen Strafstoß, nachdem es bei seinen Vorderleuten eine Panne gegeben hatte. Den Elfer ließ sich der Gastgeber nicht nehmen. Da traf es sich gut, dass nur drei Minuten später Julian Heusmann nach Vorarbeit des starken Hannes Lüdeke der Ausgleich glückte. Danach tat sich bis zur Halbzeit hüben wie drüben herzlich wenig.

Weitaus effektiver präsentierten sich die Gäste im zweiten Spielabschnitt. "Die Zahl unserer Chancen erhöhte sich deutlich", stellte Trainer Holger Meyer fest. Doch innerhalb von fünf Minuten ließen Lüdeke, Niklas Meyer und Maurice Weger ihre jeweiligen Möglichkeiten aus. Zum Matchwinner wurde schließlich Lüdeke (55.), der nach Freistoß von Meyer spektakulär per Seitfallzieher traf. "Eigentlich hätten wir nach Fouls an Lüdeke und Heusmann mindestens noch einen Elfmeter bekommen müssen. Aber auch so geriet unser Vorsprung nicht mehr ernsthaft in Gefahr", freute sich Meyer über den nunmehr dritten Sieg, mit dem sich die Sudweyher ins Tabellenmittelfeld vorgeschoben haben.

HSC Hannover - TSV Bassum 0:4 (0:2). Auf für sie ungewohntem Kunstrasen legten die Bassumer einen Blitzstart hin, denn Marvin Zawodny (2.) setzte den Ball aus 14 Metern sehenswert in die Maschen. Die effektiver auftrumpfenden Bassumer trugen ihre Angriffe konsequent vor. So verpasste der am Torwart scheiternde Leon Timmermann (25.) den Ausbau der Führung nur knapp. Aber auch der Bassumer Torwart Jari Schütte (33.) musste sein Können unter Beweis stellen, als er bei einem Schuss aus sechs Metern die Führung festhielt. Fast im Gegenzug krönte Timmermann ein Solo mit dem zweiten Bassumer Treffer.

Auch im zweiten Spielabschnitt gaben die Gäste den Ton an. Erneut per Solo erhöhte Timmermann (45.) auf 3:0. Den Schlusspunkt setzte Christoph Pieper (68.) mit einem 16-Meter-Strich unter den Balken. "Es war eine insgesamt erfreuliche Vorstellung. Ganz besonders stark spielten die Außenverteidiger Niklas Beuke und Simon Bavendiek", lobte TSV-Trainer Thomas Dinter das Duo.