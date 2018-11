Der SC Weyhe ist erneut Meister der Basketball-Bezirksklasse. Zwar war der Mannschaft um den verletzten Kapitän Jörg Hartmann der Erfolg schon in der Vorwoche nicht mehr zu nehmen, doch nach dem 70:63 (35:37)-Sieg gegen den TSV Buxtehude-Altkloster ist die Saison vorüber und der Titel offiziell.

So dominant wie in den Partien zuvor traten die Weyher in diesem letzten Saisonspiel allerdings nicht auf. „Im ersten Viertel haben wir noch souverän gespielt“, meinte Hartmann – 23:17 führte der SC. Dann riss bei den Gastgebern aber der Faden, bis zur Halbzeit drehten die Buxtehuder die Partie und lagen plötzlich mit 37:35 in Führung. Dabei hatten sich die Weyher fest vorgenommen, sich für die knappe Hinspielniederlage zu revanchieren. In der zweiten Halbzeit wechselte die Führung mehrfach, und erst in den letzten Sekunden gelang es den Hausherren, sich minimal abzusetzen und den Vorsprung zu verwalten. Besonders die Freiwurfquote missfiel dem Weyher Kapitän dieses Mal – mit 36 Prozent lag sie 19 Prozentpunkte unter dem Saisondurchschnitt.

Trotz der Meisterschaft bleibt der SC Weyhe in der Bezirksklasse und nimmt das Aufstiegsrecht nicht wahr (wir berichteten). Während der Saisonpause plane die Mannschaft ein Freundschaftsspiel gegen einen höherklassigen Gegner, „um die Leistungsgrenzen zu testen“, verriet Hartmann. Die Ziele für die kommende Saison hingen vor allem von der Entwicklung ab.

SC Weyhe: Guder (24), Anacker (14), Klucken (14), Backhaus (5), Grunert (4), Hoffmann (3), Eichmann (2), Sagemüller (2), Warnken (2), Haase.