„Das Ergebnis betrachtet man anschließend mit gemischten Gefühlen. Nach unserem schwachen Start helfen eigentlich nur Dreier weiter, aber wir befinden uns immer noch in einer angeschlagenen Phase und haben zuletzt gegen vergleichbare Teams wie Schwarme, Barnstorf und Dickel ja ebenfalls nicht gewinnen können“, bilanzierte Trainer Sven Plaumann. Im ersten Abschnitt glänzten jeweils die Freistoßschützen: Malcolm Gläser brachte die Gäste durch zwei dieser Standards schnell mit 2:0 in Front (15./21.). Daniel Zimmermann stellte wenig später auf der anderen Seite seine Qualitäten unter Beweis. Nach etwas über einer Stunde gelang Amadeus Stucke nach Zuspiel von Iven Lehner dann der verdiente Ausgleich. Anschließend boten sich den Hausherren Möglichkeiten zur Führung, doch durch einen weiteren Konter zog Eydelstedt das Momentum wieder auf seine Seite (79.). „Wir lassen zwar relativ wenig zu, aber häufig führt jeder Angriff des Gegners auch zu einem Gegentor“, haderte Plaumann. Umso wichtiger für die Bramstedter Moral war deshalb Zimmermanns Treffer zum 3:3 in der Nachspielzeit.