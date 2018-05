Für die gastgebenden Schwarmer lief es auch aus sportlicher Sicht sehr gut. Bei 43 Starts erritten die Aktiven 19 Platzierungen. Besonders erfreulich verlief das Turnier für Marvin True. Mit seiner Stute Girella startete er zum ersten Mal in einer Springprüfung der Klasse M* und kam auf Anhieb auf einen respektablen vierten Platz. Ganz oben auf dem Siegerpodest hingegen landete Vereinskollege Sebastian Apmann, der die Prüfung mit Laruso gewann. Aber auch im M*-Springen mit Siegerrunde, dem Höhepunkt des Turniers, das die Heiligenroderin Jana Witt auf Baladine vor Mikhaila Lauth und Sebastian Apmann (beide RRV Schwarme) mit deutlichem Vorsprung für sich entschied, erreichte Marvin True einen respektablen vierten Rang und gewann überdies noch eine Springprüfung der Klasse L. Mit zwei Podestplätzen machte Uwe Stradtmann vom RFV Diek-Bassum bei der Reitpferdeprüfung auf sich aufmerksam.

Bei den Dressurreitern war Kendra Peters mit ihrem Pferd Schwarmer in zwei Prüfungen der Klasse A erfolgreich und belegte einen zweiten und einen fünften Platz. Gar zwei Prüfungen für sich entscheiden konnte Annemieke Hartje. Die Reiterin des RV Heiligenfelde siegte auf Lana sowohl in der Klasse A als auch in der Klasse A* (1. Abt.). In der zweiten Abteilung kamen die Schwarmerin Sinja Peters und Laura Warrelmann (RV Heiligenrode) auf die Plätze zwei und drei.

Erfreulich war auch die Resonanz bei den Führzügelwettbewerben. Hier zeigten sich in den verschiedenen Abteilungen insgesamt 28 Nachwuchsreiter, die hier die ersten Turniererfahrungen sammelten.