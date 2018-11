Trotz der ärgerlichen Niederlage verdiente sich Hannes Brenning ein Sonderlob seines Trainers, indem der Brinkumer mit einer "sehr engagierten und konzentrierten Vorstellung" aufwartete. (Udo Meissner)

Cloppenburg·Brinkum. Dabei hatte der Brinkumer Coach im Vorfeld mit dem ersten Auswärtserfolg des Aufsteigers spekuliert. Cloppenburg, das er erst kürzlich beobachtet hatte, schien bei aller läuferischen Qualität kein unbezwingbarer Gegner zu sein. Und trotz der Niederlage: Engelmann sollte mit seiner Einschätzung Recht behalten. So scheiterten die Gäste in erster Linie mal wieder an sich selbst. Während die Defensivarbeit über weite Strecken den Vorstellungen, ließ die Offensive den letzten, aber entscheidenden Tick Entschlossenheit vermissen – nicht zum ersten Mal in der noch jungen Saison. Immer wieder erlaubten sich die Gäste einen ungenauen Wurf oder verpassten schlicht den passenden Moment für den Abschluss. Der TV agierte diesbezüglich abgezockter, "und hat deshalb auch verdient gewonnen, da kann man gar nichts anderes sagen", resümierte Sven Engelmann.

Erste Schwächen vor der Pause

Dabei begann seine Mannschaft so, wie es sich der Coach erhofft hatte. Zwar ging der TV schnell mit 2:0 in Führung, aber Brinkum schlug prompt zurück, die beiden Teams trafen im Gleichklang. Es stand 3:3, 4:4 und 5:5. "Da habe ich echt gedacht, heute wird das was", bekannte Engelmann nachher. Der Trainer sollte sich täuschen. Noch vor der Pause durchlief Jahn seine erste Schwächephase, weil die Abwehrarbeit zwar solide blieb, aber die bereits erwähnten Probleme vorne nun immer offensichtlicher wurden. Hinzu kam, dass der FTSV den Cloppenburger Tobias Meyer (6) nicht richtig in den Griff bekam. Meistens genügte dem TV-Akteur eine simple Körpertäuschung, um ungehindert zum Erfolg zu kommen. Engelmann sprach hinterher von "hausgemachten Problemen", weil es im Grunde die Brinkumer waren, die aus Meyer an diesem Abend einen formidablen Torjäger machten. "Das sprach nicht für unseren Mittelblock", rügte er.

"In der Pause haben wir uns dann vorgenommen, im Angriff einfacher zu spielen", so der Coach. Man könnte auch sagen: effektiver. Doch das gelang nur mit Abstrichen. Jedenfalls baute Cloppenburg seinen Vorsprung kontinuierlich aus und war zehn Minuten vor Schluss auf 25:18 davongezogen. Es war die höchste Führung der Hausherren und gleichzeitig die Entscheidung. Anschließend kam der FTSV etwas besser auf, musste allerdings auf Grund diverser Zwei-Minuten-Strafen meist in Unterzahl agieren. Selbst Trainer Sven Engelmann, der mit den Entscheidungen der Unparteiischen in dieser Phase nicht immer einverstanden war, wurde nach einer Mecker-Attacke mit einer Zeitstrafe bedacht.

Immerhin: Ein Spieler der Gäste machte in den finalen 20 Minuten vieles richtig: Hannes Brenning. Sven Engelmann lobte im Anschluss dessen "sehr engagierte und konzentrierte Vorstellung". Ansonsten wollte er keinen seiner Mannen gesondert hervorheben, wobei einer, der zunächst eingeplant war, doch passen musste. Routinier Torben Schierenbeck musste sein Comeback verschieben, er ist nach wie vor nicht beschwerdefrei. So ärgerte Sven Engelmann am Ende eine Sache besonders: Cloppenburg spielte genauso wie es sich der FTSV-Coach ausgerechnet und seinen Akteuren auch vermittelt hatte: sehr kompakt mit einer 6:0-Deckung und einem klasse Torhüter und insgesamt sehr laufstark. "Aber uns sind 31 Fehlwürfe unterlaufen und 19 technische Fehler, mit anderen Worten: Wir haben mehr als 50 Angriffe umsonst gefahren, und das ist einfach zu viel."

FTSV Jahn Brinkum: Sadeghi, Hellbernd – Karnick (5/3), Walker (3), Schäfer (4), M. Schneider (4) Wilkens (5), von Bremen, von der Heyde, Warfelmann (3), Brenning (1), Hinrichs, Schröder.