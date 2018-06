Entsprechend defensiv richteten Drechsler und Co-Trainer Frank Jordan die Strategie aus, setzten auf eine gut organisierte Verteidigung und schnelles Umschalten. Der Spielverlauf gab ihnen recht: Bereits nach fünf Minuten gewann Nina Obst einen Zweikampf tief in der eigenen Hälfte und setzte umgehend mit einem langen Pass Tanita Häfker in Szene. Die flinke Stürmerin ließ ihre Gegnerin stehen und vollstreckte nervenstark zur frühen Führung (5.). Kurz darauf musste mit Marielle Kruse eine weitere Offensivkraft verletzt ausgewechselt werden, was der Anzahl der Torraumszenen abträglich war. Beide Teams standen sich nun in einem massierten Mittelfeld gegenüber und auf den Füßen, hielten sich vornehmlich vom eigenen Gehäuse fern. Die Gäste versuchten zwar ab und an, Lea Duschneit in Position zu bringen, doch die Torjägerin erfreute sich intensiver persönlicher Betreuung durch Yara Obst, die ihr keinen Stich ließ.

Der auffälligsten Akteurin auf dem Platz blieb kurz nach der Pause die Vorentscheidung vorbehalten. Tanita Häfker setzte in zentraler Position zu einem sehenswerten Sololauf an, schüttelte zwei Gegenspielerinnen und Schlussfrau Friederike Kruse ab, um das Spielgerät schließlich mit dem linken Fuß ins verwaiste Tor zu schieben (54.). In der Folge drängte Sebbenhausen-Balge auf den Anschluss, doch Megan Gehre ließ kurz vor Schluss die große Gelegenheit zum 1:2 aus. Heiligenfelde verteidigte leidenschaftlich und gab die drei Punkte nicht mehr aus den Händen.

SV Heiligenfelde – SV Sebbenhausen-Balge 2:0 (1:0)SV Heiligenfelde: Jordan – Wätje, N. Obst (82. Krajewski), Brunken, Y. Obst, Köitsch, Helms, Kruse (11. Wachendorf), Häfker, Hüsker, Tasto Tore: 1:0 Tanita Häfker (5.), 2:0 Tanita Häfker (54.). LAL