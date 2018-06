Gleiches gilt für den TSV Heiligenrode III im Kampf um den letzten freien Platz in der Bezirksliga 4, der heute um 12 Uhr in der Mehrzweckhalle Harenberger Meile in Seelze-Harenberg beginnt. Die Heiligenroder müssen auf ihren Mannschaftsführer Carsten Friedmann (Knieverletzung) verzichten, immerhin muss der Vizemeister der 1. Bezirksklasse 8 als Team mit der weitesten Anreise sein erstes Spiel erst in der zweiten Relegationsrunde bestreiten. Den Auftakt macht der abgestiegene Gastgeber TuS Harenberg gegen den Vizemeister der 1. Bezirksklasse 7 und zugleich auch großen Mitfavoriten SV Velber, der seit einigen Jahren auf dem Vormarsch in höhere Gefilde ist.