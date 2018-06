Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Heiligenroder Tennisasse räumen ab

Heiligenrode. Die Tennismannschaften des TSV Heiligenrode haben in der abgelaufenen Saison kräftig abgeräumt. Das Herrenteam mit Thorsten Dally, Dario Mahlmann, Jan Wellner, Frank Begander und Florian Lüthge gab sich keine Blöße, gewann jedes Spiel und holte sich so den Gruppensieg in der Regionsklasse.