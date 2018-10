Also müssen wir uns auf einen unangenehmen Gegner einstellen“, warnt Vilsens Trainer Steven Schäfer. Das Trainingspensum hat er zuletzt etwas heruntergeschraubt, weil nun die entscheidenden Wochen kommen – am nächsten Wochenende steht beispielsweise die Doppelbelastung mit Liga und Regionspokal an. „Jetzt werden wir das Pensum aber langsam wieder hochfahren“, so Schäfer. Bis auf Marc Klitzke (privat verhindert) sind alle seine Schützlinge dabei.

CLE

Anpfiff: Sonntag um 16.30 Uhr in Dollern