„Was bedeutet denn die Abkürzung NWE, die hinter deinem Verein steht? Ist das auch ein Tennisverband?“ Diese kuriose Frage musste sich Carola Eiseler, Tennis-Spielerin des Damen-50-Regionalligisten Barrier TC, bei der Deutschen Hallen-Meisterschaft der Senioren in Essen ausgerechnet von der Turnierleitung anhören. Anscheinend hatte schon lange kein Akteur mehr aus dem Tennis-Verband Nordwest (NWE) an den nationalen Titelkämpfen teilgenommen. Doch nun wird sich die Turnierleitung die Abkürzung garantiert gemerkt haben. Denn gleich bei ihrer ersten DM-Teilnahme erreichte Carola Eiseler den dritten Platz in der Altersklasse Damen 55. Ihr Ehemann Dieter schaffte es bei den Herren 60 ins Viertelfinale.

Für einen Paukenschlag sorgte Carola Eiseler im Viertelfinale. Nach einem klaren 6:1 über Klara Brüning (TC Rotthausen) musste die Barrierin gegen die topgesetzte Sabine Schmitz (ETUF Essen) – immerhin die Nummer zwei in dieser Altersklasse in Deutschland – antreten. „Ich habe mir einfach gesagt: Spiel, was du kannst, und lass dich nicht beeindrucken“, verriet Eiseler. Das klappte gut. „Sabine hatte nichts Überragendes in ihrem Spiel. Sie hat versucht, mich zu schicken. Aber es fiel mir überhaupt nicht schwer, die Bälle zu erlaufen und Sabine dann in Schwierigkeiten zu bringen“, analysierte die Regionalliga-Akteurin. Dabei agierte sie sehr variabel, rückte auch einige Male ans Netz vor. Auch der Aufschlag, an dem sie vor der DM noch gefeilt hatte, war eine kleine Waffe.

Der erste Satz war noch umkämpft, ging aber mit 6:4 an Eiseler. Im zweiten Durchgang lag sie schnell mit 3:0 und 5:2 vorne. „Darüber war ich selber perplex und habe plötzlich angefangen nachzudenken. Das hat mich einiges an Konzentration gekostet“, ärgerte sich die Barrierin. In Bedrängnis kam sie aber nicht. Sie nutzte lediglich erst den siebten Matchball, um mit einem 6:4, 6:2-Sieg ins Halbfinale einzuziehen.

Dort traf sie auf die agile Gerda Preissing (TSV Neckartenzlingen). Im ersten Durchgang war Eiseler noch sehr aufgeregt (2:6), doch dann erarbeitete sie sich eine 3:0-Führung. In der Folge waren alle Spiele hart umkämpft, die beiden lieferten sich viele lange Ballwechsel. Im Tiebreak zog die Barrierin mit 5:7 den Kürzeren. Dennoch war sie mit dem dritten Platz bei ihrem DM-Debüt sehr zufrieden.

Auch Dieter Eiseler schlug zum ersten Mal bei den nationalen Titelkämpfen auf. In der Herren-60-Konkurrenz war der für den TV Scheeßel startende Barrier an Position zwölf gesetzt. „Sein Ziel war es, unter die letzten 16 zu kommen“, erklärte seine Ehefrau. Diese Erwartungen hat er sogar übertroffen. Nach einem Freilos und einem klaren Sieg behielt er im Achtelfinale die Nerven und siegte mit 6:4, 2:6 und 6:4. Im Viertelfinale bekam er es mit Dan Nemes (TC Johannesberg), einem ehemaligen rumänischen Davis-Cup-Spieler, zu tun. „Der hat fehlerlos gespielt, Druck gemacht und war flink“, staunte Carola Eiseler nach der 1:6, 1:6-Niederlage ihres Mannes.

Beide zogen ein positives Fazit von ihrem DM-Debüt. „Die 16-Feld-Halle in Essen war beeindruckend. Die Atmosphäre war toll, und auch die Partien verliefen fair“, betonte Eiseler. Prominentester Teilnehmer war übrigens der ehemalige deutsche Davis-Cup-Spieler Karsten Braasch, der den Titel bei den Herren 45 holte.