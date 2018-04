Bassums Christian Lehmkuhl. (Mei)

TSV Bassum - TSV Heiligenrode II 0:9. Der mehr als unglückliche Ausgang der Eingangsdoppel brach den Gastgebern das Genick. Die Einserpaarung Andreas Helms/Christian Lehmkuhl verlor in fünf Sätzen gegen Marius Hubert/Jan Grashoff, am Nebentisch hatten Andreas Lehmkuhl/Daniel Behrens mit 10:12 das Nachsehen im dritten Satz gegen das Heiligenroder Spitzenduo Jörn Brosowsky/Christian Dörner. Auch Torsten Meyer und Carsten Schulze mussten sich der Kombination Henning Witte/Uwe Hünnekens nach fünf Sätzen beugen. Damit war der Widerstand der Lindenstädter gebrochen, es gelangen in den folgenden Einzeln ganze zwei Satzgewinne durch Helms und Lehmkuhl.

SC Marklohe II - TV Stuhr 8:8. Aufgrund ihrer Doppelstärke entführten die Stuhrer einen hochverdienten Punkt. Ronny Köhler/Carsten Helms sowie Klaus Krabbe/Volker Böhner errangen zu Beginn zwei deutliche Dreisatzerfolge, lediglich Torsten Kandelhard/Marvin Böhner bezogen gegen das erfahrene Duo Carsten Kühlcke/Henning Vogel eine 0:3-Niederlage. In den folgenden Einzeln hatte die Heimmannschaft ein deutliches Übergewicht und ließ nur je zwei Siege von Krabbe und Kandelhard zu, einen Zähler steuerte Carsten Helms in der Mitte mit seinem Erfolg über Artur Rode bei. Das Schlussdoppel war dann eine sichere Beute von Klaus Krabbe/Volker Böhner, die in nur drei Sätzen Bernd Heyne/Artur Rode bezwangen.

TSV Bassum - Holtorfer SV 9:5. Im Duell zweier Abstiegskandidaten hatten die Gastgeber einen schlechten Start. So verlor überraschend das Spitzendoppel Andreas Helms/Christian Lehmkuhl gegen die Holtorfer Zweierpaarung Jan Grosser/Jens Hasselbusch nach vier Sätzen. Am Nebentisch mussten Andreas Lehmkuhl/Daniel Behrens sogar mit 0:3 gegen das HSV-Einserpaar Karsten Pohl/Karsten Sydow die Segel streichen. Nur Karl-Heinz Franz/Torsten Meyer landeten einen klaren Dreisatzerfolg über Knuth Wacker/Ulrich Puls.

In den Einzeln wiesen dann aber die Hausherren ein klares Übergewicht auf. Mit je zwei Siegen glänzten Helms und Lehmkuhl im oberen und Torsten Meyer im unteren Paarkreuz. Christian Lehmkuhl und Ersatzspieler Daniel Behrens steuerten je einen Erfolg bei.