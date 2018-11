SV Aue Liebenau - TSV Heiligenrode III 3:9. Bei den Gastgebern konnte der verletzte Jens Kästner im mittleren Paarkreuz nur als Statist mitwirken. Die Gäste nahmen das Geschenk von drei quasi geschenkten Punkten jedenfalls dankend an. In den Eingangsdoppeln boten Joschka Türk/Marc Fortanz zwar einen bravourösen Kampf gegen das Liebenauer Spitzenduo André und Björn Röske, zogen aber nach einer 2:1-Satzführung trotzdem noch den Kürzeren. Doppel eins, Werner Schubert/Stephan Sprick, erhielt einen kampflosen Punkt, und Doppel drei, Carsten Friedemann/Reiner Segelken, setzte sich im vierten Durchgang gegen René Isensee/Karsten Rohmann durch. Ein klares Übergewicht besaßen die Gäste in den folgenden Einzeln, lediglich die starke Nummer eins des SV Aue, André Röske, war im oberen Paarkreuz weder von Joschka Türk noch von Werner Schubert zu bezwingen.

SV Kirchweyhe - TSV Drebber 9:0. Völlig überfordert war der bislang noch sieglose Aufsteiger und Tabellenletzte Drebber in diesem nur anderthalbstündigen Match beim noch ungeschlagenen Spitzenreiter. Nur im ersten Eingangsdoppel boten Hendrik Wiechering/Markus Hastenpflug den Kirchweyhern Jens Nagel/Christian Timmermann einigermaßen Paroli. Danach gelangen nur noch ganze zwei weitere Satzgewinne.

TuS Barenburg - SV Kirchweyhe II 9:1. Bereits nach dem deprimierenden 0:3-Auftakt in den Eingangsdoppeln bahnte sich für die Kirchweyher Reserve eine neuerliche Pleite an. Und so sollte es auch in den folgenden Einzeln kommen. Nach fünf Niederlagen im oberen Paarkreuz und in der Mitte gelang Olaf Wetjen im unteren Paarkreuz beim 0:8-Rückstand mit einem 3:1 über Michael Stumpe wenigstens der Ehrenpunkt.