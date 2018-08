Jörg Tebbe (rechts) sicherte sich in der Königsdisziplin die Krone, auch Keijo Bünning (roter Helm) musste sich auf dem Wümmering hinter dem großen Favoriten einreihen. (Jürgen Juschkat)

Mulmshorn. In Abwesenheit des Seriensiegers Matthias "Matten" Kröger waren die Favoriten des Sandbahnrennens im Vorfeld mit zwei Team-Weltmeistern schnell ausgemacht. Und so kam es auch. Der 33-jährige Jörg Tebbe aus Dohren setzte sich in drei Rennen sowie im Finale durch und hatte nur ein Mal gegenüber dem 20 Jahre älteren Oldie Bernd Diener (Gengenbach) das Nachsehen. Die Vorentscheidung fiel im ersten direkten Duell der beiden Pokalanwärter, als Tebbe einen sicheren Sieg herausfuhr und Diener, abgestrahlt, nichts mehr sehen konnte und deshalb das Nachsehen hatte.

Der Martfelder Sven Mannott wurde bei den B-Lizenz-Solisten Vierter. (Juschkat)

Zu einer Geduldsprobe wurde das Finale der sechs Besten internationalen Solisten, denn zwei Mal gab es einen Sturz, der jeweils glimpflich ausging. "Rote Flagge", rief Rennsprecher Klaus Witt das Stopp-Signal ins große Oval. Zunächst erwischte es Enrico Sonnenberg, später auch Lokalmatador Keijo Bünning, der mit 13 Punkten immerhin Fünfter wurde. "Ich bin in ein Loch gekommen", erklärte der 19-Jährige seinen Sturz. Zuvor hatte der von der B-Lizenz aufgestiegene Fahrer die routinierten Asse ganz schön geärgert und etliche Zähler auf seinem Konto verbucht. "Hut ab, was er zeigt. Er hat wichtige Punkte und Erfahrungen gesammelt. Hauptsache ist, dass die Technik hält", urteilte Vater Günter Bünning.

Premiere für Till und Bürkle

Im letzten Rennen der Tages, das die Entscheidung in der A-Lizenz-Kategorie der Solisten bringen sollte, setzte sich Tebbe sofort vor Diener, dahinter lieferten sich Robert Baumann, der seine Laufbahn beenden will, und Wiedereinsteiger Benjamin Hegener einen packenden Kampf, in dem Letzterer schließlich das Nachsehen hatte. Tebbe sicherte sich fünf, Diener vier, Baumann drei und Hegener zwei Punkte. Für den Sieger von Mulmshorn war es ein gelungener Test für den kommenden Langbahn-Grand-Prix der Weltmeisterschaften am kommenden Wochenende in Groningen, wo er als derzeitiger Zweiter startet.

Die Zuschauerresonanz auf dem Wümmering fiel bei erheblich besseren Witterungsbedingungen – im Vorjahr gab es durch kräftigen Regen nur 450 Besucher – viel besser aus. "Ich bin zufrieden", gestand die Mulmshorner Vereinsvorsitzende Brigitte Haltermann angesichts von mehr als 1000 Fans. Doch so groß wie früher wird die Kulisse wohl nicht wieder werden. "Das ist der allgemeine Trend, es gibt zu viele Sportangebote", glaubt Bahnsprecher Klaus Witt. Der ehemalige MSC-Vorsitzende Manfred Huff vermutet eher, dass es am Fahrerfeld liegt: "Die Oldies ziehen keine Leute, ganz früher hatte wir die Spitzenklasse." Ohne Sponsoren ist solch eine Großveranstaltung überhaupt nicht mehr zu stemmen.

Zusammengewürfelt wurden die internationalen und nationalen Gespanne. Arne Jasper fuhr erstmals mit Thomas Jonscher und sicherte sich auf Anhieb den Sieg. Den 14 Punkten aus dem Vorlauf ließ er vier im Finale folgen. Mit 18 Zählern lag dieses deutsche Gespann am Ende vor Steffen und Phillip B. Jespersen aus Dänemark (14) sowie Maik Teutenberg/Benjamin Klaus (13). Der Schwarmer Albert Till hatte erstmals den eigentlich für den Solo-Wettbewerb vorgesehenen Syker Timo Bürkle im Seitenwagen und wurde Vierter.

Bei den Vier-Ventilern der European Veteran Longtrack Series (EVLS) setzte sich der Brite Bob Dolman im Finale vor den Niederländern Henk Snijder und Wim de Haas durch. Bei den Zwei-Ventilern – hier zählten die Punkte aus den Vorrunden-Rennen mit – gewann der Brite Kevin Teager mit 28 Punkten vor dem Deutschen Josef Goldbrunner (24), Kenny Blain (Großbritannien, 16) und dem 71-jährigen Deutschen Franz Greisel (15), der im Finale ausfiel. So etwas habe er noch nie erlebt, wie der Bayer versicherte. Zum Pechvogel avancierte der Hechthausener Tom Lamek bei den B-Lizenz-Solisten. In den Vorläufen hatte er derart dominiert, dass ihm der Sieg eigentlich nicht mehr zu nehmen schien. Doch im Finale fiel er aus und musste so Jens Buchberger (Hemmoor) und Bernd Dinklage (Werlte) den Vortritt lassen. Der Martfelder Sven Mannott belegte mit 14 Punkten den vierten Platz.

Auch der Rennnachwuchs kam zu seinem Recht, und zwar am Sonnabend, als in vier Klassen um den McDonalds-Cup gefahren wurde. "Die Jungs waren schon ausgerüstet wie die Alten", wunderte sich Manfred Huff. Beim Speedway der U21 setzte sich der Bünder Marcel Sebastian souverän mit dem Maximum von zwölf Punkten durch. Bei den Junioren B (9 bis 14 Jahre) landete der Schwarmer Niels Oliver Wessel auf Platz drei. Viele Fans waren sich einig, dass gerade durch diese Nachwuchsförderung der Bahnsport eine Zukunft besitzt.

Im dritten Anlauf das Finale gewonnen

Jörg Tebbe setzt sich auf dem Wümmering bei den A-Lizenz-Solisten durch / Zwei Stürze zum Abschluss

A-Lizenz Solo

1. Jörg Tebbe (Dohren) 24 Punkte, 2. Bernd Diener (Gengenbach) 18, 3. Benjamin Hegener (Georgsmarienhütte) 18, Robert Baumann (MSC Mulsmhorn) 14, Keijo Bünning (MSC Scheeßel) 13, Enrico Sonnenberg (Todendorf) 11

Internationale/nationale Seitenwagen

1. Arne Jasper/Thomas Jonscher (MSC Mulmshorn) 18 Punkte, 2. Steffen B./Phillip B. Jespersen 14, 3. Maik Teutenberg/Benjamin Klaus 13, 4. Albert Till/Timo Bürkle (Schwarme/Syke) 8, 5. Simon Renken/Sonja Dreyer (MSC Mulmshorn) 6

B-Lizenz Solo

1. Jens Buchberger (Hemmoor) 17/5, 2. Bernd Dinklage (Werlte) 17/4, 3. Tom Lamek (Hechthausen) 15, 4. Sven Mannott (Martfeld) 14, 5. Andreas Baron (Nortorf) 10

EVLS-4-Ventiler

A-Final-Platzierung: 1. Bob Dolman (Großbritannien) 15 Punkte in den Vorläufen), 2. Henk Snijder 14, 3. Wim de Haas (beide Niederlande), 11, 4. Paul Evitts (Großbritannien) 11, 5. Hylke Dijkema (Niederlande) 13, 6. John Hartley (10), 7. Kevin Howse (beide Großbritannien) 8

B-Final-Sieger: Neville Tatum (Großbritannien)

EVLS-2-Ventiler

1. Kevin Teager (Großbritannien) 28, 2. Josef Goldbrunner (Deutschland) 24, 3. Kevin Blain (Großbritannien) 16, 4. Franz Greisel (Deutschland) 15

Mc-Donalds-Cup

Junioren A (6 bis 11 Jahre, 50 ccm): 1. Lukas Wegener (Oranienburg) 16 Punkte, 2. Fabian Heinemann (Elsfleth) 12, 3. Chayenne Wiegert (Mirow) 11

Junioren B (9 bis 14 Jahre, 125 ccm): 1. Lukas Fienhage (Lohne) 16, 2. Jennifer Grosser (Krummwisch) 13, 3. Niels Oliver Wessel (Schwarme) 12, 4. Patrizia Grosser (Krummwisch) 10, 5. Finn Loheide (Georgsmarienhütte)

Junioren C (11 bis 18 Jahre 250 ccm): 1. Arslan Fayzulin (Dohren) 9, 2. Richard Geyer (Meißen) 7, 3. Fabian Wachs (Werlte) 5

Speedway U 21 (14 bis 21 Jahre, 500 ccm): 1. Marcel Sebastian (Bünde) 12, 2. Mark Beishuizen (Niederlande) 8, 3. Nils Hesse (Borgholzhausen) 3 (ju)