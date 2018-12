Damen des TSV Heiligenrode fertigen Hannover 96 II in der Tischtennis-Oberliga mit 8:2 ab

Immer besser in Fahrt

Roland Meyer

Heiligenrode. Die Damen des TSV Heiligenrode kommen in der Tischtennis-Oberliga immer besser in Fahrt. Bei Hannover 96 II setzte sich das Quartett souverän mit 8:2 durch und kletterte in der Tabelle auf Rang drei. Die Wundertüte aus der Landeshauptstadt hatte im bisherigen Saisonverlauf stets die ein oder andere Überraschung parat. Entsprechend vorsichtig waren die Heiligenroderinnen mit einer Prognose bezüglich des möglichen Ausgangs gewesen. Die Realität am Tisch sah dann doch anders aus und Melanie Schneider freute sich nach dem Spiel "über die gute Leistung der Mannschaft", deren Sieg auch in der Höhe in Ordnung sei.