In der Halle gegen die Wölfe

Auf die Fußballtalente des DFB-Stützpunktes Twistringen wartet am 28. und 29. Januar in Barsinghausen eine besondere Herausforderung. Die Auswahlkicker des Jahrgangs 2000 messen sich bei den NFV-Hallenmeisterschaften der Altersklasse U13, dem so genannten E.ON Avacon-Cup, mit starker Konkurrenz. In Gruppe fünf bekommen es die Jungs aus dem Kreis Diepholz unter anderem mit dem VfL Wolfsburg zu tun. Insgesamt nehmen 30 Teams an diesem Turnier teil, unterteilt in sechs Gruppen. Die jeweils Erstplatzierten und die beiden besten Zweiten qualifizieren sich schließlich für die Endrunde. Trainer Hermann Schlake vom Stützpunkt Twistringen hat folgende Spieler nominiert: Lars Goebel, Julian Fehse, Joschi Heyer, Lukas Hüneke, Dastin Bittel, Rivaldo Brüning, Marlon Frese und Bjarne Meyer. (jeh)