Der Tabellenzweite fand gut in die Partie und kam durch einen Kopfball von Gerrit Bolte nach Flanke von Richard Tischer zu seiner ersten Gelegenheit (13.). Eine noch bessere Möglichkeit zur Führung ließ Florian Jamer nach einer halben Stunde liegen, sodass es mit einem 0:0 in die Pause ging. "An unserer Chancenverwertung müssen wir wirklich arbeiten", haderte Fischer, denn auch nach dem Seitenwechsel vergaben die Grün-Weißen weitere Chancen.

Vor allem Björn Isensee fehlte in der 80. Minute die nötige Abgeklärtheit beim Abschluss, als er eine Hereingabe von Tobias Dickmann erst noch annahm, anstatt direkt zu schießen. So brachte sich der Torhüter wieder in eine bessere Position und wehrte den Schuss noch ab. Heiligenfelde drängte nun auf das 1:0 und strahlte vor allem bei Eckbällen eine erhebliche Gefahr für die Hintermannschaft der Hausherren aus. Auf der anderen Seite konnten sich die Gäste auf ihren starken Schlussmann Christian Gerlach verlassen, der zwar im gesamten Spielverlauf nicht oft gefordert wurde, aber beispielsweise drei Minuten vor dem Abpfiff bei einem gefährlichen Freistoß zur Stelle war.

In der Nachspielzeit verwerteten die Heiligenfelder dann doch noch eine ihrer zahlreichen Chancen zum umjubelten Siegtreffer, als Gerrit Bolte den eingewechselten Jannick Hoffmann bediente. "Der Sieg war glücklich, aber verdient. Wir hatten die größere Anzahl an Chancen und mehr Spielanteile", lautete das abschließende Urteil von Frank Fischer.

SV Heiligenfelde: Gerlach – Janshen, Honscha, Bosse (84. Hoffmann), Spannhake, Isensee, Obst, Bolte, Tischer, Dickmann, Jamer.