Den zweiten Auswärtserfolg binnen 48 Stunden hat der SV Heiligenfelde in der Fußball-Bezirksliga eingefahren. Genau wie beim Landesberger SV gewann die Elf von Trainer Walter Brinkmann jetzt auch beim FC Sulingen mit 3:2 (1:0). Damit kam der SVH der Vizemeisterschaft wieder ein gewaltiges Stück näher.

Satte acht Zähler beträgt der Vorsprung des Zweitplatzierten zum Tabellendritten TuS Sudweyhe, der allerdings noch ein Spiel mehr zu bestreiten hat. Der Abstand zum führenden SV B-E Steimbke weist sechs Zähler auf. Allerdings sind auch die Steimbker noch eine Partie im Rückstand. „Es sieht jetzt gut aus in Sachen Vizemeisterschaft“, blickte Brinkmann zuversichtlich auf die restlichen vier Spiele seines Teams. Bei den abstiegsgefährdeten Sulingern bestimmten die Gäste eine Stunde lang die Partie. „Wir haben 60 Minuten lang klasse Fußball gespielt. Danach sind wir etwas eingebrochen. Das ist aufgrund der vielen englischen Wochen jedoch auch erklärbar“, wies Brinkmann auf die großen Belastungen der letzten Zeit hin.

Durch ein konsequentes Mittelfeldpressing erzwang der Ligazweite den Führungstreffer. Nachdem sich die Gäste das Leder erkämpft hatten, bediente Lars Diedrichs Goalgetter Joshua Brandhoff, der die Kugel dann über Sulingens Keeper Tobias Plümer hinweg hob (27.). Auch beim zweiten Treffer spielte die Dominanz im Mittelfeld eine große Rolle. Nach Eroberung des Balles schickte Tobias Dickmann Tobias Marquardt auf die Reise, welcher dann mit einem präzisen Schuss erhöhte (49.). Sein 23. Saisontor erzielte Brandhoff daraufhin auf spektakuläre Weise. Der Torjäger erkannte, dass Plümer zu weit vor seinem Tor lauerte und traf aus vollem Lauf aus gut und gerne 45 Metern ins Netz (59.). „Da war der FC eigentlich mausetot“, bilanzierte Brinkmann.

Ein Tempodribbling von Torben Wiegmann, der aus halblinker Position startete und dann per Sonntagsschuss traf, brachte die Platzherren eine Minute später jedoch wieder heran. Sehr naiv stellte sich die Gastelf dann beim zweiten FC-Treffer an, der aus einem Konter resultierte. Nils Kummer erzielte den Anschlusstreffer (82.), der den Heiligenfeldern turbulente Schlussminuten bescherte. Doch die Abwehr, in der Timo Spannhake einen starken Part in der Innenverteidigung absolvierte, hielt der Schlussoffensive des FC stand.

FC Sulingen - SV Heiligenfelde 2:3 (0:1)

SV Heiligenfelde: Wachtendorf – Obst, Meiners, Spannhake, Godesberg, Dickmann, Isensee, Diedrichs (75. Könenkamp), Marquardt (62. Köhler), Richter (75. Brill), Brandhoff

Tore: 0:1, 0:3 Joshua Brandhoff (27./59.), 0:2 Tobias Marquardt (49.), 1:3 Torben Wiegmann (60.), 2:3 Nils Kummer (82.)

HEM