Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Junioren-Fußball im Blickpunkt

Mörsen (see). Mittlerweile ist es fast schon zu einer traditionellen Veranstaltung geworden: Der SV Mörsen-Scharrendorf richtet am kommenden Wochenende, 9. bis 11. August, zum 15. Mal sein jährliches Turnierwochenende für Fußball-Jugendmannschaften aus. Insgesamt rechnen die Veranstalter mit rund 700 Aktiven aus 23 Vereinen. Los geht’s am Freitagabend um 18 Uhr mit dem Turnier der C-Junioren. Am Sonnabend gehen gleich drei Altersklassen an den Start: Die E-Junioren um 10 Uhr, die D- und B-Junioren vier Stunden später. Ab 18 Uhr messen sich zum Abschluss des Tages die A-Junioren, ehe am Sonntag erst die G-Junioren (ab 10 Uhr) und dann die F-Junioren (ab 14 Uhr) ihre Sieger ermitteln.