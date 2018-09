Die Passqualität monierte er, die Bereitschaft, dem Gegner das Spiel aufzuzwingen, was die Melchiorshauser bei ihren zwei Siegen zuvor so gut in die Tat umgesetzt hatten, ebenso. Er hätte die Mängelliste problemlos fortführen können. „Vor allem in der ersten Halbzeit war das viel zu wenig von uns. Wir hatten überhaupt keinen Zugriff, haben keinerlei Druck auf den Gegner ausgeübt“, seufzte der Melchiorshauser Coach. Er sprach von einem pomadigen, teilweise überheblichen Auftritt seiner Mannschaft, von der er im nächsten Spiel eine Reaktion erwarte. Die Blau-Weißen hätten sich für dieses Unterfangen keinen „leichteren“ Gegner aussuchen können: Am kommenden Freitagabend geht es nämlich zum Abonnement-Meister Bremer SV.

Unerklärliche Aussetzer

Es ist eine Partie, in der die Melchiorshauser zumindest nichts zu verlieren haben, im Gegensatz zu der gegen die Seestädter, in die die Gastgeber sogar favorisiert gingen. Jedenfalls sprach der bisherige Saisonverlauf für den Aufsteiger, der zuvor sechs Punkte eingefahren hatte, während der ESC Geestemünde nur einen Zähler auf der Habenseite vorweisen konnte. Das Tabellenbild spiegelte sich jedoch mitnichten auf dem Platz wider – auch weil sich die Melchiorshauser neben bereits erwähnter Schwächen immer wieder gedankliche Aussetzer erlaubten.

Beispiele? Yannick Chwolka wollte einen Freistoß auf Höhe des Mittelkreises schnell ausführen, spielte den nur drei Meter entfernten Matthias Kastens an, der zu diesem Zeitpunkt aber schon wieder mit dem Rücken zu ihm stand. Eine anderes Mal reichte ein schnell ausgeführter Einwurf der Gäste, um die gesamte Hintermannschaft der Melchiorshauser auszuhebeln.

Der beste Beweis für einen gebrauchten Tag lieferte aber die Schlussminute, in der die Gastgeber einen Strafstoß zugesprochen bekamen. Dennis Dörgeloh scheiterte zunächst an ESC-Schlussmann Hannes Krüger, nahm den Abpraller noch an statt direkt abzuschließen, wurde beim Nachschussversuch jedoch gefoult, sodass es erneut einen Elfmeter gab. Den verwandelte schließlich Kapitän Matthias Kastens sicher zum 1:2-Endstand (90.).

Kurz danach war Schluss, der TSV Melchiorshausen hatte es überstanden. Froh über den Abpfiff waren die Gastgeber trotzdem nicht. Sie hatten die Hoffnung auf ein Unentschieden nicht aufgegeben und erachteten den Schlusspfiff aufgrund diverser Unterbrechungen als zu früh. „Eigentlich hätte der Schiedsrichter sechs Minuten nachspielen lassen müssen, hat aber nur drei Minuten angezeigt – und die hat er nicht einmal bis zum Ende laufen lassen“, echauffierte sich Wilco Freund. Bei allem Frust über das schwache Auftreten der eigenen Mannschaft kam der Malchiorshauser Trainer nicht umhin, den Unparteiischen Bastian Norden (SG Aumund-Vegesack) nicht nur wegen der kurzen Nachspielzeit zu kritisieren. „Was er gepfiffen hat, war unterirdisch“, so Freund. Neben vielen fragwürdigen Foulentscheidungen monierte er vor allem das 0:1 von Eduard Kimmel, der zuvor im Abseits gestanden haben soll (11.).

Doch Fehlentscheidungen hin oder her – die Führung war verdient. Die Seestädter waren die wesentlich wachere Mannschaft und kamen wiederholt zu gefährlichen Angriffen. Vor allem Phil Hasselbring, der zweimal aussichtsreich vergab (21./25.) bereitete den Blau-Weißen ein ums andere Mal Kopfzerbrechen. Das 0:2 verwunderte ob des Spielverlaufs daher nicht, die Entstehung indes schon. Denn Fatih Arslan ließ bei seinem Sololauf gut und gerne fünf Melchiorshauser einfach so stehen. Oder besser: Er nutzte deren Passivität aus (30.).

Die gefährlichen Aktionen des TSV beschränkten sich derweil auf ein Minimum. Einmal fasste sich der ansonsten lustlos und deplatziert wirkende Nico Zumbruch ein Herz und schloss aus gut 25 Metern mit einem satten Schuss ab. Doch ESC-Keeper Krüger bekam noch soeben eine Hand an den Ball (33.). Die zweite und letzte Chance besaß Lucas Chwolka ebenfalls nach einer Einzelaktion, als er unmittelbar nach dem Wiederanpfiff Geestemündes Schlussmann mit einem Flachschuss prüfte. Man hätte den Eindruck gewinnen können, der TSV Melchiorshausen wolle mit aller Macht zur Aufholjagd blasen. Ein Irrglaube, wie sich alsbald herausstellen sollte.