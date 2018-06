JSG Bruchhausen-Vilsen - TuS Sulingen 0:2 (0:1). Nach zuvor zwei Siegen in Folge wurden die berechtigten Vilser Hoffnungen auf weitere Zähler jäh zerstört. "Heute war der Wurm drin. Keiner erreichte Normalform", fasste Vilsens Coach Michael Lamke zusammen. Ein Fehlpass leitete in der 20. Minute den Rückstand ein. Die Sulinger spielten daraufhin den Ball schnell in die Spitze, woraufhin Fabian Lehning seinen Gegenspieler nur durch ein Foul bremsen konnte. Den Strafstoß verwandelte schließlich Waldemar Befort. Nach einer Stunde die Vorentscheidung: Ruda Hamoud traf volley per Bogenlampe aus 20 Metern. "Keiner attackierte hier den Schützen", kritisierte Lampe. In der Schlussphase boten sich den Gastgebern noch zwei Chancen: Feizal Alkozei traf aus spitzem Winkel nur das Außennetz (80.), einen Kopfball von Moritz Warnke erwischte ein Sulinger auf der Linie (85.).

TV Stuhr - SV Obernkirchen 2:3 (2:2). Der herrlich herausgespielte Führungstreffer nährte die Hoffnungen auf einen Heimerfolg. Nach erfolgreichem Doppelpass zwischen Nico Kiesewetter und Niklas Oberbach brachte Letzterer das Spielgerät im Tor unter (20.). Per Kopfball glich Obernkirchens Sturmspitze Ali Yel nur sechs Minuten später aus. Ein Freistoß von Finn Arnhold leitete die erneute TVS-Führung ein, Kiesewetter verlängerte diesen ins gegnerische Tor (31.). Wenig später der Ausgleich: Nach Flanke war wiederum Yel zur Stelle und traf ins lange Eck (33.). "Den haben wir überhaupt nicht in den Griff bekommen", bilanzierte Stuhrs Coach Torsten Waldmann. Yel sorgte dann in der Schlussphase auch noch für das Siegtor (82.).

SC Rinteln - TuS Sudweyhe II 6:1 (4:1). Recht verärgert reagierte Sudweyhes Trainer Eckhardt Kotrade auf die Auswärtspleite. "Die erste Halbzeit war grauenhaft", moserte der Übungsleiter. Zwei Treffer von Andre Kuhlmann (4.) und Karl-Oskar Rudz (8.) brachten die Gäste schnell ins Hintertreffen. Jan Ahrlich konnte aus 14 Metern immerhin verkürzen (20.). Nachdem Mutlu Karakas einen Zweikampf verlor, gelang Kuhlmann sein zweites Tor (31.), eine Minute später erhöhte Tim Kaufmann. Nach Foul an Mohamed-Akram Salman scheiterte Sudweyhes Kai Kallert per Foulelfmeter an Torhüter Karsten Struckmann (44.). "Der Schuss war an Harmlosigkeit nicht zu überbieten. Der Keeper musste sich nicht einmal hinwerfen", meckerte Kotrade. Mit Treffern von Kaufmann (52.,FE) und Denis Stapel (84.) machte Rinteln das halbe Dutzend voll.

SC Marklohe - TSV Bassum 6:2 (4:1). So paradox es auch anmuten mag: Zu Beginn dominierten die Gäste und gingen zurecht durch Hauke Stratmann in Führung (7.). Bereits zuvor hätte Lukas Freese für das 0:1 sorgen können. "Aber dann haben wir zu schnell den Ausgleich kassiert", erklärte TSV-Trainer Holger Bulk. Der Tabellenletzte zeigte nach dem 1:1 (13.) Wirkung, das Selbstvertrauen schwand. Marklohe dagegen legte fröhlich bis zum 5:1 nach (16./35./40./49., FE) und das folgerichtig. Die Gäste bauten mehr und mehr ab, während der SCM mehr und mehr aufdrehte. Das 2:5 durch Mirsad Berischa änderte an diesem Eindruck nichts, zumal kurz danach das 6:2 folgte (57.).