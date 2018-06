Heino Helms heißt er, und er ist der Cheforgansiator, wenn es am Rande Sykes nach Benzin riecht, Erde unter profitablen Reifen aufgewirbelt wird und die Motoren knattern.

Das finale Rennen des Niedersachsencups stand am Sonnabend an und dort, wo die Rennserie im April beginnt, endet sie traditionell im Herbst auch. Zum Saisonfinale trafen sich rund 130 Motocross-Fahrer in acht Wertungsklassen, ehe am Abend – ebenfalls traditionell – die Siegerehrung der gesamten Saison anstand. „Das ist natürlich immer ein Highlight“, freute sich Helms nach einem ereignisreichen Tag. Als er am späten Vormittag die Startgatter zum ersten Mal aufgestellt hatte, gingen die kleinsten Rennfahrer, die Kids unter zehn Jahren, an den Start. Obwohl die Motorräder der geringen Körpergröße angepasst sind, benötigten die Pökse doch die eine oder andere Unterstützung. So musste eine Mutti noch schnell vom Tribünenplatz in den Startbereich zur Hilfestellung eilen und mit einer Hand mal eben das Motorrad in die richtige Richtung rücken. In der anderen Hand hielt sie ihr Smartphone, denn die Fahrt ihres Youngsters musste natürlich digital festgehalten werden. Ein kurzer Blick auf die Starttafeln mit der Restzeit von fünf Sekunden, und los ging es mit Karacho.

Selbst die Kleinen gingen schon recht rasant auf die Strecke, einige unterstützt von den Rufen der Eltern. „Los Gero, weiter“, hallte es dumpf zwischen den knatternden Motoren und der herumwirbelnden Erde. Zwei Läufe später in der Klasse MX3 war das Tempo schon spürbar höher, beim Start rissen die ersten mutigen Fahrer den Lenker und damit das Vorderrad hoch, während des Rennens verloren die Räder zeitweise die Bodenhaftung bei den spektakulären Sprüngen über die Hügel. Leidtragender war dabei unser Pressefotograf, der am Nachmittag in der Kurve von einem von der Strecke abgekommenen Fahrer erfasst wurde. Er erlitt leichte Blessuren, ist inzwischen aber aus dem Krankenhaus entlassen worden.

Derweil warteten die Starter der MX1, an diesem Tag die Königsklasse, auf ihren Auftritt. Marcel und Nico Hilbig saßen schon in voller Rennmontur unterm Vordach des Wohnmobils der Familie mit der unmissverständlichen Aufschrift „Racing team Hilbig“. Seit einem Jahrzehnt schon sitzen der heute 16- und der 19-Jährige auf ihren Cross-Maschinen. Trotz der kurzen Anreise von Leeste schlugen sie mit ihren Eltern am Vortag auf. Vater Mike Hilbig fachsimpelte am Campingtisch mit Dietmar Spranger aus Herford, Orangensaft und Energy-Drink waren die passenden Sportgetränke. Beide starteten später in der Seniorenklasse. „Wir sind harte Konkurrenten“, stellte Spranger schmunzelnd fest. Von einem anstrengenden Sport sprach Hilbig senior: „Man muss körperlich fit sein, sonst hält man auf der Maschine nicht durch.“ Fitness, Boxen und Joggen gehören zum wöchentlichen Sportprogramm für die drei Hilbigs. Einmal pro Woche geht es zudem nach Wildeshausen auf die Bahn zum Fahrtraining. Mike Hilbig war früher auf der Straße Motorrad gefahren, und so war es fast folgerichtig, dass die Söhne sich irgendwann anschließen. „Und weil Motocross auf abgesperrten Strecken stattfindet, dürfen die Jungs da schon früher mitmachen“, erklärte er den Wechsel der Disziplin.

Wie bei Familie Hilbig standen auch vor anderen Wohnmobilen die Cross-Maschinen, und so mancher Fahrer schraubte noch bis wenige Minuten vor dem Start. „Der Verschleiß ist groß, die Technik anfällig, und auf eine Stunde fahren kommt eine Stunde schrauben“, meinte Hilbig. Natürlich helfe man sich gegenseitig, ergänzte Spranger, denn Konkurrenz existiere nur auf der Strecke. Ihren Vater als Techniker für die 40-PS-starke Maschine hatte Giana Markowski dabei. Die 16-Jährige aus Northeim fährt bereits seit zehn Jahren: „Andere Mädels reiten, ich wollte schon immer ein Motorrad, und irgendwann haben meine Eltern nachgegeben.“

Auch Charleen Birkenfeld war mit Begeisterung bei den Rennen dabei. Allerdings trug sie statt eines Helms eine schwarze Wollmütze und statt des Lenkers hielt sie eine gelbe Flagge in der Hand. Als freiwillige Streckenposten überwachte sie eine Kurve und musste die Kette vor der Ausfahrt aufhalten, wenn die weiß-schwarz-karierte Zielflagge geschwenkt wurde. Die Hamburgerin begleitete ihre Brüder Robin und Philip: „Mich interessiert das Rennen, und da ich sowieso zuschaue, ist es doch egal, ob ich noch helfe oder nicht.“ Also half sie.

Heino Helms freute sich über sie und die anderen Freiwilligen, ohne die der Renntag nicht hätte stattfinden können.

