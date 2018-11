TS Woltmershausen – SC Weyhe 1:9 (0:3)

SC Weyhe: Ulbrich – Ludes, Luhmann, Frank, Stelljes, Woller, Schlagowsky, Abeling (73. Meyer), Heinrich, Schriever (65. Langejürgen), Achilles

Tore: 0:1 Yanina Abeling (3.), 0:2 Catharina Stelljes (6.), 0:3 Nina Woller (45. + 2 FE), 0:4 Nina Woller (50.), 1:4 Saskia Hansen-Beck (63.), 1:5 Yanina Abeling (70.), 1:6 Sophia Achilles (75.), 1:7 Nina Schlagowsky (77.), 1:8 Sophia Achilles (81.), 1:9 Sabrina Langejürgen (88.)

Die Frauen des SC Weyhe haben in der Fußball-Verbandsliga Bremen den TS Woltmershausen förmlich überrannt und ihn nach einem 9:1 (3:0) in arge Abstiegsnöte gebracht. Insbesondere mit der zweiten Hälfte war das Trainer-Team Frank Bertram/Rolf Schwenke überaus zufrieden: „Zu Beginn haben wir uns noch zu sehr in Zweikämpfen aufgerieben und unsere Chancen leichtfertig vergeben“, analysierte Schwenke, „nach der Pause lief der Ball dann besser, und vor dem Tor waren wir konsequent.“

Dabei hatte Yanina Abeling die Weichen schon früh auf Erfolg gestellt. Nach einem Schuss von Nina Woller bugsierte sie den Abpraller zum 1:0 ins Eck (3.). Nur drei Minuten später erhöhte Catharina Stelljes nach einem Steilpass von Julia Frank. Woltmershausen versuchte dagegenzuhalten, spielte mutig nach vorn, kam jedoch kaum zu zwingenden Torchancen, sodass sich Laureen Ulbrich im SC-Kasten nur ein Mal ernsthaft auszeichnen musste. Anders die Gäste, die nun auf der Gegenseite im Zwei-Minuten-Takt beste Möglichkeiten ausließen. Erst mit dem Halbzeitpfiff fiel das 3:0. Catharina Stelljes wurde im Strafraum umgerannt, den fälligen Elfmeter drosch Nina Woller humorlos unter die Latte (45.+2).

Die Torjägerin vom Dienst eröffnete auch die zweite Hälfte mit einem Flachschuss zum 4:0 nach feiner Vorarbeit von Catharina Stelljes (50.). Der TSW gab dennoch nicht auf. Saskia Hansen-Beck sorgte mit einem exzellenten Freistoß aus 18 Metern für einen Funken Hoffnung (63.). Doch an der Überlegenheit des SCW war nicht zu rütteln. Yanina Abeling setzte sich fast an der Grundlinie gegen zwei Abwehrspielerinnen durch, zog nach innen und beeindruckte Schlussfrau Funda Yilmaz mit einem Gewaltschuss aus spitzem Winkel (70.). Fünf Minuten später bereitete Abeling den sechsten Treffer vor, flankte von der linken Seite auf Sophia Achilles (75.), die gegen die Laufrichtung der Torhüterin vollstreckte. Jetzt brachen endgültig alle Dämme: Nina Schlagowsky (77.), Sophia Achilles (81.) und Sabrina Langejürgen (88.) sorgten für den Endstand.