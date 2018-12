„Wir sehen die Notwendigkeit. Wenn einer ausfällt, haben wir zu viele Probleme“, schilderte er die Stimmung in der Mannschaft. Der SCW habe sich jedoch fest vorgenommen, in der Rückrunde ungeschlagen zu bleiben – auch am finalen Spieltag, wenn es zu Hause gegen den aktuellen Tabellenführer, Polizei SV Bremen IV, geht.

Eine Punkteteilung mit dem Ligaprimus würde Kattner wohl unterschreiben, gegen OTII hatten sich die Weyher nach dem 8:0-Hinspielerfolg allerdings mehr erhofft. Die Gäste traten bei den Ostbremern ersatzgeschwächt an: Kai Müscher fehlte gänzlich, Kirstin Boerst und Claudia Bekedorf stellten sich, obwohl gesundheitlich angeschlagen, zur Verfügung.

In den Herren-Doppeln taktierte der TSV geschickt, setzte sein eigentliches Spitzenduo an die zweite Position. So siegten die Einser, Lothar Kattner/Heinz Boerst, trotz eines „verdaddelten zweiten Satzes“, wie Kattner meinte, gegen Steffen Schult/Sebastian Wunsch. „Wir haben nicht gut zusammengespielt, im dritten Satz hatten wir das Spiel aber wieder im Griff“, sagte der Kapitän. Deutlich knapper ging es dagegen zwischen Marc Kosten/Janik Ketz und Marc Schönfelder/Frank Böse zu – die Gastgeber entschieden das Duell mit 2:1 für sich. Sie setzten sich im dritten Satz erst nach dem 17:17 ab, es war die engste Partie von allen. Chancenlos blieb dagegen das Damendoppel, das sich allerdings auch nichts ausgerechnet hatte.

Im Einzel hatte Kattner gegen Schönfelder zwar etwas Anlaufschwierigkeiten und gab den ersten Satz mit 16:21 aus der Hand. Anschließend fing er sich jedoch und setzte sich souverän mit 21:15 und 21:13 durch. Von Beginn an gut aufgelegt zeigte sich dagegen Kosten gegen Schult, in zwei Sätzen machte der Weyher den Punktgewinn klar. Den 3:3-Ausgleich der Osterholzer konnte Heinz Boerst beim 0:2 gegen Steffen Wunsch allerdings nicht verhindern. Den vierten Zähler sicherte anschließend Kirstin Boerst, die sich überraschend mit 2:0 gegen Claudia Elges-Meyer behauptete. „Wir haben nicht einen Punkt verloren, sondern gewonnen“, stellte Kattner abschließend fest. Denn das Mixed-Doppel Janis Ketz/Claudia Bekedorf unterlag ebenso in zwei Sätzen, womit die Gastgeber das Unentschieden festzurrten.