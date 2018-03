Landkreis Diepholz. Der Kreispferdesportverband (KPSV) Diepholz blickt auf ein ereignisreiches Jahr 2012 zurück. Im Rahmen der Jahreshauptversammlung in Bassum-Osterbinde hat der Vorsitzende Uwe Stradtmann die vergangenen zwölf Monate noch einmal genauer unter die Lupe genommen. Dabei überwogen die positiven Aspekte eindeutig, doch Stradtmann sprach auch ein Thema an, das zuletzt vielen reitsportbegeisterten Menschen auf der Seele brannte.

Stichwort: Pferdesteuer, die nicht nur in unserem Verbreitungsgebiet, sondern deutschlandweit zu heftigen Diskussionen führte. Im Gegensatz zu einzelnen Gemeinden in Hessen und Nordrhein-Westfalen, wurde die Steuer in Niedersachsen zunächst einmal ad acta gelegt. Aber das müsse keine endgültige Entscheidung sein, warnte Stradtmann. "Letztlich handelt es sich bei der Pferdesteuer um eine Gemeindesteuer, die zurzeit in Niedersachsen zwar abgelegt worden ist, aber man weiß ja nicht, wie die neue Regierung über diese Sache denkt", so Stradtmann gegenüber unserer Zeitung. Letztlich würden die einzelnen Gemeinderäte entscheiden, und ein solcher Entschluss könne relativ zügig zustande kommen.

Verständnis für diese Art der Steuererhebung bringt Uwe Stradtmann so oder so nicht auf. Er findet klare Worte: "Es ist eine absolute Frechheit, ein Unding." Schließlich sei Pferdesport ein anerkannter Gesundheitssport, und es wäre tragisch, wenn durch eine solche Entscheidung viele Interessierte davon abgehalten würden. "Man darf auch nicht vergessen, dass Pferdesport ein Massen- und schon lange kein Luxussport mehr ist", so Stradtmann. Nicht nur bei ihm sorgt das Thema für ein unangenehmes Magengrummeln. Doch es gab auch die andere, die schöne und erfolgreiche Seite: So haben sich in 2012 alleine 19 Mannschaften an den Kreismeisterschaften beteiligt, "so viele wie nie zuvor", wie Stradtmann nochmals betonte. Und sportlich passte es auch: Uwe Stradtmann hob stellvertretend die Bronzemedaille der Diepholzer Mannschaft beim Wettkampf der Kreisverbände hervor.

Erwartungsgemäß wurden der gesamte Vorstand und Geschäftsführerin Heidi Koppe entlastet. Als Kassenprüferin tritt Regina Ziegler (RV Heiligenrode) die Nachfolge von Dorothee Harries an.

Wie es sich für eine Jahreshauptversammlung gehört, wurden auch in Osterbinde diverse Sportler für ihre Erfolge in 2012 gesondert geehrt. Diesmal waren es: die Distanzreiterin Christiane Gerloff (RV Nordwohlde), der Dressurreiter Jan-Dirk Gießelmann (RV Wagenfeld), der Springreiter Alexander Hinz (RV Diepholz), die Ponyreiterin Dressur Nadine Falke (RV Heiligenrode) sowie das Junior-Team des RV Okel um seine Longenführerin Silke Ertelt.

Mannschaft des Jahres wurden die bereits erwähnten Bronzemedaillengewinner des Mannschafts-Kreisvergleichs, während die erst 13-jährige Vivien Lou Petermeier vom RV Diek-Bassum neue Sportlerin des Jahres im KPSV Diepholz ist.