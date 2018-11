Über die 3000-Meter-Distanz sicherte sich der Weyher in 9:38:09 Minuten den dritten Rang. Schneller waren lediglich die Konkurrenten Timon Schaare (LG Braunschweig) in 9:34:27 Minuten und Lennart Mesecke (LG Wennigsen), der eine Zeit von 9:36:13 erreichte. Keine allzu großen Abstände, wie die Ergebnisse anderer Teilnehmer zeigen. Nach hinten betrug Krügers Vorsprung mehr als zehn Minuten.

In der Hauptstadt kam der 15-Jährige in den Genuss eines zumindest kleinen Heimvorteils, da ein Großteil seiner Familie in Berlin wohnt und ihn entsprechend anfeuerte. 600 Meter vor dem Ziel ergriff der für den VfL Löningen startende Läufer denn auch die Initiative und setzte sich mit zwei Konkurrenten vom Rest des Feldes ab.

Allerdings war die Tempoverschärfung aus Krügers Sicht nicht konsequent genug, so dass die Mitfavoriten Schaare und Mesecke eine halbe Runde vor dem Ziel an ihm vorbeizogen. Dennoch zeigte sich der Weyher mit seiner Leistung einverstanden. "Ich bin mit meinem dritten Platz sehr zufrieden, denn die Zeit spielte in diesem Meisterschaftsrennen keine Rolle", erklärte Florian Krüger.

Er versuche zwar, diese in den folgenden Wochen noch zu verbessern, doch nun liege der Fokus erst einmal auf den Duathlon-Landesmeisterschaften, die am 25. August in Wilhelmshaven stattfinden.