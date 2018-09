Jan Stünkel erzielte mit einem abgefälschten Schuss nicht nur die Führung des TSV Weyhe-Lahausen, sondern war auch kurz vor Schluss zur Stelle. (Photocube)

Im ersten Abschnitt besaßen sogar die Hausherren die besseren Torchancen, Lahausen merkte man das gewachsene Selbstbewusstsein nach dem 2:0-Sieg in Bramstedt durchaus an. In der 32. Minute gingen die Schwarz-Weißen folgerichtig in Führung, als Mörsens Holger Kudlick einen Schuss von Jan Stünkel unhaltbar ins eigene Tor abfälschte.

In Durchgang zwei erarbeitete sich der SVMS dann etwas mehr Feldvorteile, spielerisch taten sich die Grün-Weißen auf dem für sie ungewohnten Kunstrasen aber etwas schwer. So lief der Spitzenreiter bis zehn Minuten vor Schluss dem Rückstand hinterher, ehe Thomas Neelsen mit einem sehenswerten Treffer doch noch der Ausgleich gelang. Wenig später kam es für die Gäste noch besser, als Bartosz Drozdowski trotz einer Zerrung noch einmal den Weg vor das gegnerische Tor suchte und per Kopf zur erstmaligen Führung der Mörsener traf (82.). Zum Sieg reichte es aber nicht, denn Jan Stünkel verwandelte kurz darauf einen Strafstoß zum gerechten 2:2-Endstand.

TSV Weyhe-Lahausen: Wachtendorf – Klatte, Stünkel, Wiegmann, Bock, Hossein, Liebich, C. Böttjer, Mömkes (73. Ali Hossein), B. Böttjer, Neumann.

SV Mörsen-Scharrendorf: Schultalbers – Sander, Meyer, Beuke, Kudlick, Tremmel, Uludasdemir, Drozdowski (82. Bless), Landwehr (63. Stubbla), Chung, Neelsen.