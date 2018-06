Seine Zeiten im Brinkumer Dress sind vorbei: Jonte Windels (am Ball) verlässt das Team von Trainer Sven Engelmann und wechselt zurück nach Delmenhorst. (Ingo Möllers)

Brinkum. Es ist noch gar nicht so lange her, da hatte die 1. Herren der Brinkumer allen Grund zum Feiern. Trotz einer Niederlage zum Saisonabschluss gegen den Mitaufsteiger aus Petersfehn gelang ihnen die Rückkehr in die Handball-Oberliga, mit einer starken Bilanz von 19 Siegen aus 24 Partien und der mit Abstand besten Tordifferenz der Liga (+119). Doch so schön die Erinnerungen an diesen Erfolg auch sein mögen, schon bald geht es eine Etage höher erst einmal nur darum, selbige zu halten. Das sieht Trainer Sven Engelmann ganz ähnlich. "Das wird eine heiße Saison für uns als Aufsteiger. Wir müssen uns sicherlich richtig strecken."

Gut zwei Wochen haben die Aktiven noch Zeit für einen Urlaubstrip – dann beginnt die Vorbereitung, deren Intensität mit der Zeit immer mehr zunimmt. "Zunächst haben wir drei Mal pro Woche Training, um uns langsam heranzutasten", erklärt Engelmann. "Anschließend gehen wir auf vier bis fünf Einheiten hoch, und in der vorletzten Woche ist jeden Tag Training." In der Oberliga weht eben noch einmal ein anderer, stärkerer Wind.

Bange ist Engelmann ob der bevorstehenden Aufgabe jedoch nicht. Er vertraut seinen Schützlingen voll und ganz, sieht sie dem Ziel Klassenerhalt gewachsen. "Wir sind gerade Meister geworden, warum sollte es dann großartig neue Anschaffungen geben?", fragt der Coach. Zwei Neuzugänge stehen dennoch fest: Nach der Rückkehr von Rechtsaußen Jonte Windels zur HSG Delmenhorst soll die Lücke mit Nicolas Karnick vom Landesligisten TV Sottrum gefüllt werden. Noch nicht komplett in trockenen Tüchern, aber sehr wahrscheinlich ist zudem die Verpflichtung von Rückraumschütze Marco Walker vom ATSV Habenhausen II.

Ihre Einheiten werden die Brinkumer ganz klassisch in der Halle absolvieren – Sommer hin oder her. "Ich bin kein Freund vom Beach-Handball", stellt Sven Engelmann klar. "Das hat mit dem Handball in der Halle wenig zu tun." Seine Mannen müssten sich möglichst schnell einspielen, um möglichst gleich in den ersten Saisonspielen zu punkten. Verboten ist der Gang in den Sand aber nicht. "Wer in der freien Zeit beachen will, darf das natürlich."