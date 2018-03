Die Biber-Metapher könnte eins zu eins auf den SV Mörsen-Scharrendorf übertragen werden. Der Fußball-Kreisligist nagt bereits seit Jahren am Aufstieg in die Bezirksliga, hat ihn bis dato aber nicht in die Tat umsetzen können. Die Mannschaft von Neu-Trainer Rainer Gläser war in den vergangenen fünf Jahren mit einer Ausnahme nie schlechter als Platz vier. Doch wer dachte, Mörsens Neu-Coach Rainer Gläser würde nun vehement den Aufstieg fordern, der irrt. "Oben mitspielen" wolle er schon, aber den Aufstieg in die Bezirksliga gibt er nicht als Ziel vor. "Wenn wir zu Beginn der Rückrunde Tuchfühlung zu den Aufstiegsplätzen haben sollten, dann können wir uns noch einmal neu aufstellen. Vorher nicht", sagt Rainer Gläser. Er macht damit nicht auf Understatement, sondern sieht seine Zurückhaltung vornehmlich mit der Tatsache begründet, dass es viele Veränderungen im Team gegegeben habe. Leistungsträger wie Kim-Leon Chung, Philipp Kugel und Simon Beuke haben das Team verlassen, dazu ist ein neuer Trainer mit insgesamt sieben neuen Spielern hinzugestoßen – "es braucht Zeit, bis wir uns gefunden haben", sagt Rainer Gläser, der mit der Vorbereitung insgesamt zufrieden war, trotzdem lieber eine Woche später in die Saison gestartet wäre. Denn den Saisonbeginn stuft er zumindest als richtungsweisend ein. Schon alleine deshalb nimmt er das Wort "Aufstieg" (noch) nicht in den Mund. "Wenn sich Bassum und Sudweyhe als die Überflieger herausstellen, und wir schon nach den ersten Spielen hinterherhinken, dann hätten wir uns doch nur selbst geschadet", sagt der neue SVMS-Coach, der auch im Umfeld nicht verspürt hat, unbedingt den Aufstieg in die Tat umzusetzen. Einerseits.

Andererseits hat Rainer Gläser seinen Vorgänger Andreas Schultalbers abgelöst, weil sich der Verein neue Impulse versprach. Und außerdem hat sich der Kreisligist gut verstärkt. Keeper Benjamin Hanke wird den Weggang von Mark Schultalbers wohl ersetzen, zudem versprechen die Zugänge Julio-Martin Hinze, Mirsad Stubbla (wenngleich noch verletzt) und Daniel Drunagel Qualität. "Man hat schon eine Vorstellung, wie die Mannschaft aussehen soll", sagt Gläser, ohne konkret zu werden.