Steffen Röpke ist schon wieder weg. Der kurzfristig vom Bremen-Ligisten TSV Melchiorshausen verpflichtete 24-Jährige absolviert ein Auslandssemester und machte insgesamt nur zwei Spiele für den Aufsteiger, wird sich den Blau-Weißen aber spätestens zur nächsten Saison wieder anschließen. Nun verabschiedet sich der nächste Student in Reihen von Trainer Wilco Freund. Ruslan Arify bestritt gegen den ESC Geestemünde sein finales Heimspiel, wird aber noch einmal am Freitagabend beim Bremer SV auflaufen. Danach nimmt er sein Medizin-Studium in Lübeck auf. „Er musste lange auf einen Studienplatz warten, jetzt hat er ihn bekommen“, erklärte TSV-Spartenleiter Heiner Böttcher.