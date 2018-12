Martina Heider und der TSV Bassum haben das Topspiel der Kreisoberliga Süd beim Tabellenzweiten TuS Rotenburg für sich entschieden. (Udo Meissner)

Landkreis Diepholz. TuS Rotenburg - TSV Bassum 19:24 (9:13). Trotz ihrer bisher makellosen Bilanz von sechs Siegen in sechs Spielen gingen die Bassumerinnen erstaunlich angespannt in die Partie. "Meiner Mannschaft fehlte das Selbstvertrauen, was ich gar nicht verstehen konnte", rätselte Trainer Steffen Mundt. In jeder Halbzeit notierte er 14 Fehlversuche, auch vier Strafwürfe und etliche Konter ließen die Gäste ungenutzt. Zwar gingen sie mit 4:2 in Führung (10.), kassierten jedoch den Ausgleich zum 8:8 (20.).

Erst in den letzten zehn Minuten vor der Pause überzeugte der TSV, trat in der Abwehr aggressiver auf und wartete vorne auf die Lücken. So setzten sie sich auf 13:9 ab. "Leider gab uns dieser Vorsprung nicht die erhoffte Sicherheit. Auch in der zweiten Hälfte war es von unserer Seite viel Krampf und Kampf", analysierte Mundt. In der 43. Minute geriet sein Team sogar mit 14:15 in Rückstand. Scheinbar war das ein kleiner Weckruf, denn danach spielten die Bassumerinnen besser, gingen mit 19:16 (50.) in Führung und bauten diese bis zum Ende noch ein wenig aus. Garanten für den Sieg waren Torfrau Kristina Strauß, die einen Sahnetag erwischte, sowie Melanie Hilbig, die am Kreis zu kritischen Zeitpunkten einige wichtige Treffer markierte.

TSV Bassum: Strauß, Landwehr – Hilbig (4), Sander (1), Fischer (5/2), Helms, Heider (1), Witt (3), Hanke (6), Reitz (1), Berger (3).

TB Uphusen - HSG Bruchhausen-Vilsen/Asendorf 23:20 (15:11). Obwohl die Heimsieben in Bestbesetzung antrat, war für die Vilser etwas drin. "Es ist aber das alte Leid: Wir sind viel zu fahrlässig mit unseren Chancen umgegangen. So kann man es dem Gegner auch leicht machen", kritisierte HSG-Trainer Andreas Schnichels. Mit der Abwehr war er zufrieden, obwohl die Ex-Vilserin Lara Igwerks ihre alte Truppe mehrmals durcheinanderwirbelte.

Bis zum 8:9 (22.) hielten die Gäste gut mit. "Aufgrund der schlechten Chancenverwertung habe ich dann einige Wechsel vorgenommen. Vielleicht habe ich aber zu viel rotiert, denn die Uphuser zogen bis zur Pause auf 15:11 davon", übte Schnichels Selbstkritik. Die vorzeitige Entscheidung fiel nach Wiederanpfiff, als die Heimmannschaft auf 21:13 (42.) davonzog. Acht Minuten passierte danach auf beiden Seiten nichts. Nach dem 15:23 (51.) krempelten die Vilserinnen noch einmal ihre Ärmel hoch und kamen bis auf 20:23 heran. "Aber wieder haben wir einige Chancen liegen gelassen. Sonst wären wir vielleicht sogar mit einem Punkt nach Hause gefahren", resümierte der HSG-Coach.

Vilsen: Klinker, Schindler – Giese (3), Brenning (1), Ahlers (4/3), Rajes (5/1), Braatz (1), Bode, Igwerks (2/1), Jülke (2), Schultz, Wulferding (1), Grafe (1).

TV Scheeßel - TSV Schwarme 27:8 (13:4). Im Vorfeld hatte sich Schwarmes Coach Andreas Heidelmann gegen den Aufsteiger mehr ausgerechnet. Doch nun musste er auf sechs Spielerinnen verzichten, unter ihnen Jasmine Wolters. Die Toptorschützin hatte in der Vorwoche einen Schlag an den Unterkiefer bekommen. Dabei hatte sich ein Zahn gelockert, zudem gab es Knochenabsplitterungen – das bedeutete vier Wochen Sportverbot.

Immerhin konnte Heidelmann die erfahrenen Bärbel Till und Birte Meyer reaktivieren, so dass ihm acht Feldspielerinnen zur Verfügung standen. Diese hielten in den ersten zehn Minuten auch gut mit, 3:5 stand es zu diesem Zeitpunkt. "Doch dann klappte nach vorne überhaupt nichts mehr. Mit jedem Gegentor haben die Mädels die Köpfe mehr hängen lassen", bedauerte der TSV-Trainer. So nahm das Schicksal seinen Lauf, ein Aufbäumen gab es nicht. Torfrau Marisa Herzig erreichte als einzige Normalform. "Sie versuchte zu retten, was zu retten war. So wehrte sie unter anderem zwei Strafwürfe ab", erklärte der Coach.

TSV Schwarme: Herzig – Bonkowski (1), Schröder (1), Wulfers (1/1), Orlamünde, Plenge, Pleuß (5/2), Till, B. Meyer.