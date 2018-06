Martin Ott zeigte in Glücksburg auf dem Rad eine starke Leistung. (Fr)

Allein sechs Staffeln brachte der TSV Schwarme in Glücksburg an den Start. Als "TSV Schwarme & Friends" schlossen sich den Schwarmern vereinsübergreifend etliche Sportfreunde vorwiegend aus der näheren Umgebung an. Für Martin Ott gingen die Kontakte sogar bis nach Thüringen. In seinem Team "TSV Schwarme & Friends/Team Gera" legte Ott mit einer starken Radzeit von 4:53:16 Stunden über die zu fahrenden 180 Kilometer den Grundstein für die gute Gesamtzeit von 9:57:42 Stunden, die ihm gemeinsam mit Andreas Spangenberg und Norman Bedtke Platz 28 bei den Männerstaffeln einbrachte.

Alle Schwarmer Staffeln kamen ins Ziel, lediglich eine fiel wegen fehlender Zwischenzeiten aus der Wertung. Auch beim SC Weyhe war am Ende ein Team in der Ergebnisliste als "DSQ" verzeichnet. Dahinter verbarg sich ein Radunfall von Christoph Gross, der das Rennen danach aufgeben musste. In Absprache mit dem Veranstalter lief Vereinskamerad Olaf Cordes dennoch den Marathon, schließlich hatte er sich wie alle auf seinen Einsatz vorbereitet und gefreut.