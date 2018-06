Auch dieses Mal blieb die Sieben seine Glückszahl: Chris Herrmann aus Bruchhausen-Vilsen zwang seinen Kontrahenten nach einem Leberhaken in der siebten Runde zur Aufgabe. (Udo Meissner)

Syke. Es ging bereits auf Mitternacht zu, als die beiden Hauptakteure unter dem tosenden Applaus des Publikums den Ring betraten. Die Sympathien lagen dabei erwartungsgemäß eindeutig auf Seiten des aus dem thüringischen Altenburg stammenden Lokalmatadors.

Es ging im Leicht-Mittelgewicht um den vakanten Intercontinental-Titel des Verbandes GBC, geboxt wurde über zwölf Runden à drei Minuten. "Ich bin gut drauf", sagte der hochkonzentrierte und zuversichtliche Herrmann bereits während des Aufwärmprogramms in den Katakomben.

Sein türkischer Gegner Güney Kandemir (Köln) machte ihm das Leben zu Beginn des Kampfes sehr schwer und erwies sich als harter Brocken. Besonders in der dritten Runde hatte der Linguistik-Student aus der Domstadt die Nase vorn. Chris Herrmann wurde mehrmals in die Ecke gedrängt, musste schwere Schläge einstecken, verlor seinen Mundschutz und wurde schließlich sogar angezählt.

Was noch schwerer wog, verriet der Vilser Profi unmittelbar nach dem letzten Gongschlag. "Bei den Treffern, die ich in dieser Runde einstecken musste, habe ich mir die Rippe angebrochen. Mein Comeback danach war trotz des Handicaps grandios." Angefeuert vom begeisterten Publikum fand der 26-Jährige in die Spur zurück und kämpfte seinen Gegner nieder. Eine erfolgreiche Schlagserie zum Ende der vierten Runde schürten die Hoffnungen seiner zahlreichen Anhänger.

Mehr Distanz gesucht

"Ab Runde vier ist Chris mehr auf Distanz zu seinem Gegner gegangen. Er hat dann auch mit sehr viel Herz geboxt", freute sich Promoter Granit Shala über die Steigerung, die letztlich zum Triumph führte. Die Halle tobte in der siebten Runde, als Herrmann seinem Gegenüber den entscheidenden Leberhaken versetzte und diesen somit zur Aufgabe zwang.

"Das war schon dramatisch. Chris hat gekämpft und dann einen Lucky Punch gesetzt", bilanzierte Zuschauer Dirk Buhlmann. Durch Mundpropaganda waren er und seine beiden Begleiter, Achim Rippe und Hermann von Ahsen, auf die Veranstaltung aufmerksam geworden. "Wir sind alte Amateur-Box-Fans", verriet Rippe. Enttäuscht zeigten sich die drei vom Zuschauerzuspruch: "Für den großen Aufwand sind wenig Besucher da. Da ging früher mehr die Luzie ab", befand Buhlmann. "Der Kampf von Chris war den Abend wert. Live dabei zu sein, ist doch etwas anderes, als einen Boxkampf vor dem Fernseher mit den ganzen Werbeunterbrechungen zu verfolgen", machte Olaf Herrmann, Trainer und Vater des Siegers, Werbung für den Sport. "Es war schließlich auch die erste Veranstaltung in diesem Rahmen in dieser nicht gerade als Box-Hochburg geltenden Region."

Auch Besna Artan und ihr Begleiter Daniel Acar waren begeistert. "Ich habe Granit Shala vor einem halben Jahr kennengelernt und mich gefreut, jetzt als Sponsorin dabei sein zu dürfen. Man muss einer solchen Veranstaltung, die mehrere Generationen und viele Nationen unter ein Dach bringt, einfach eine Chance geben", betonte die Ganderkeseerin. "Mein Interesse am Boxsport war schon immer vorhanden. Vor allem die beiden Klitschko-Brüder haben es mir angetan."

Chris Herrmann genoss unterdessen die zahlreichen Glückwünsche in seiner Kabine in vollen Zügen und erklärte, warum der Sieg ausgerechnet in Runde sieben zustande kam: "Die Sieben, die ich mir auch tätowiert habe, ist einfach meine Glückszahl. Jetzt werden wir gleich ordentlich feiern", strahlte der Vilser. Verdient hatte er sich die After-Show-Party nach den vorherigen Strapazen allemal.