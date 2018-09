So wechselt Mirsad Stubbla vom Bezirksligisten VfL Wildeshausen zum SVMS. Er spielt vornehmlich im offensiven Mittelfeld, ist 25 Jahre alt und ein Akteur, "der marschieren kann", wie es Siegmann ausdrückt. Ebenfalls aus Wildeshausen kommt Dekurim Stubbla, der beim VfL vornehmlich in der zweiten Mannschaft zum Einsatz kam. Er ist 22 Jahre alt und passe von daher sehr gut zur Altersstruktur der Mörsener, so der Spartenleiter. Das trifft auch auf Mittelfeldspieler Julio Martin-Hinze (25) zu, der vom TuS Syke zum Liga-Konkurrenten wechselt.

Noch deutlich jünger, nämlich 18, ist Janek Wilkens, der aus der eigenen A-Jugend hochgezogen wird.

Die altersmäßige Ausnahme ist Benjamin Hanke. Der Torwart ist 31 Jahre alt und war zuletzt beim TuS Sulingen II aktiv, stand zwischen 2003 und 2007 allerdings auch schon in Mörsen zwischen den Pfosten – damals noch in der Bezirksklasse. Seine Verpflichtung ist notwendig geworden, weil die letztjährige Nummer eins, Talent Mark Schultalbers, den SVMS in Richtung TuS Frisia Goldenstedt verlassen hat.

Auch auf der Trainerbank hat sich etwas getan: Dem neuen Coach Rainer Gläser wird Frank Stubbe assistieren, der eine langjährige Mörsener Vergangenheit hat.