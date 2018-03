Der SV Mörsen-Scharrendorf wartet zwischen den Feiertagen mit einem wahren Hallenturnier-Marathon auf. Den Anfang macht die zweite Herren am Sonnabend, 28. Dezember, ehe tags darauf die dritte Herren ihr Stelldichein gibt. Den Abschluss bildet die in der Fußball-Kreisliga beheimatete Erstvertretung.

Es treten jeweils vier Viergruppen gegeneinander an. Und die Organisatoren um Spartenleiter Andreas Siegmann haben dabei auch vorsorglich fürs Prestige gesorgt. Denn bei allen drei Hallenturnieren kommt es eventuell zu einem Aufeinandertreffen mit dem Lokalrivalen SC Twistringen, sofern beide Mannschaften die Finalspiele erreichen.

Das aus sportlicher Sicht interessanteste Turnier ist das der Erstvertretung. In der Gruppe A treten ab 18.30 Uhr Bezirksligist SC Twistringen, die Kreisligisten TSV Bramstedt und TSV Bassum sowie Kreisklassist FC Sulingen II gegeneinander an. In der Gruppe B hat es Gastgeber SV Mörsen-Scharrendorf mit den Ligarivalen TuS Sudweyhe und TSV Schwarme zu tun, überdies ist Kreisklassist SV Jura Eydelstedt mit von der Partie.